La oficina del primer ministro británico, Andy Burnham, emitió este jueves un nuevo comunicado para aclarar la postura del Gobierno sobre el caso del Manchester City, tras las declaraciones que realizó ayer acerca del club y sus propietarios, las cuales desataron la polémica sobre el grado de influencia del Gobierno en el rumbo del caso.

Un portavoz de "10 Downing Street", según recogió el reconocido periodista de la "BBC" Henry Zeffman, afirmó: "Como dejó claro el primer ministro, el fallo preliminar es grave, y no puede haber ningún indicio de que alguien esté por encima de las normas".

Y el portavoz añadió: "Asimismo (el primer ministro) subrayó que el proceso independiente sigue en marcha. Es imprescindible permitir que complete su curso y respetar el resultado. Y si se demuestra que se cometieron infracciones, los responsables deberán afrontar las consecuencias correspondientes".

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El comunicado llega tras las declaraciones de Burnham, en las que afirmó que estaría "muy preocupado" si los propietarios emiratíes del Manchester City decidieran vender el club, y elogió las inversiones que han aportado desde la adquisición del club en 2008.

Al mismo tiempo, Burnham aseguró que no desea interferir en el proceso disciplinario, señalando que el caso aún se encuentra en fase de apelación.

La Premier League había anunciado recientemente que una comisión independiente declaró culpable al Manchester City de todos los cargos relacionados con infracciones de las normas financieras, a lo largo de nueve temporadas entre 2009-2010 y 2017-2018, además de condenarlo por tres de las cuatro infracciones relativas a la falta de cooperación con la investigación.

Según la liga, la comisión concluyó que existían contratos comerciales ficticios, dentro de un plan para incrementar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras esterlinas.

Un recurso pendiente

Pero el caso aún no ha terminado, ya que el Manchester City anunció que rechaza las conclusiones de la comisión y mantiene su inocencia, asegurando que recurrirá el fallo, alegando la existencia de "errores sustanciales" en el derecho, los principios y los hechos.

La apelación constituye la siguiente fase del caso, puesto que el recurso puede remitirse a una nueva comisión de tres personas, mientras que el Manchester City no tiene derecho a apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Informes recientes apuntan a que los procedimientos podrían prolongarse varios meses, lo que mantiene abiertas, por ahora, las posibles sanciones y las repercusiones deportivas y legales del caso.

Las declaraciones de Burnham habían suscitado críticas de sectores políticos y deportivos, especialmente dado que fue alcalde del Gran Mánchester antes de asumir la jefatura del Gobierno, además de su insistencia en la importancia de que continúen las inversiones de los propietarios del club en la región.



