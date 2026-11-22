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El colegiado Hernández Hernández dirigió el Barcelona-Villarreal, que terminó con victoria del conjunto catalán por 3-2 en la jornada 13 de LaLiga.

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El portal «Archivo VAR», especializado en jugadas arbitrales polémicas, otorgó al colegiado Hernández Hernández una calificación de 2,5 sobre 10.

Archivo VAR explicó que Hernández Hernández sigue sin ser capaz de recuperar su nivel, tras una actuación arbitral muy pobre en el Barcelona-Villarreal.

El árbitro afrontó una primera parte muy complicada y mostró algunas tarjetas amarillas de las que podría haber prescindido.

Además, Hernández Hernández no señaló un penalti claro sobre Lamine Yamal y tuvo que detener el juego y acudir al monitor del VAR después de que el equipo de videoarbitraje le avisara de la jugada.

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En la segunda mitad, mejoró ligeramente en la valoración de las jugadas, pero mantuvo prácticamente la misma línea en el plano disciplinario y mostró más tarjetas amarillas innecesarias.

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Tuvo ante sí 3 acciones polémicas y, al parecer, tomó dos decisiones correctas y una errónea.

Las jugadas polémicas

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El partido dejó 4 acciones arbitrales polémicas. En primer lugar, Hernández Hernández pasó por alto un penalti bastante claro sobre Lamine Yamal y tuvo que revisar la jugada en el monitor de campo.

En la segunda parte, mostró la segunda tarjeta amarilla a Pau Navarro y lo expulsó del partido, una decisión acertada.

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Sin embargo, momentos antes, el colegiado no señaló una falta que podría haber sido penalti, aunque se trataba de una de esas acciones que debían resolverse desde el campo más que con la intervención del VAR.

La jugada corresponde a una acción de Gerard Martín sobre Ayoze, al que golpeó con la mano en la cara mientras pugnaban por la posición. Aunque esta acción no requiere la intervención del VAR, al no haber una prueba concluyente sobre la intensidad del contacto, sí merecía que se pitara penalti desde el terreno de juego, al tratarse de un golpe directo en la cara sin una disputa directa del balón.

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Además, el árbitro principal concedió un saque de esquina en la jugada previa al primer gol del Barça, pese a que el portero del Villarreal, aparentemente, no tocó el balón.

No obstante, al no existir una imagen lo suficientemente clara para verificar la acción, prevalece la decisión tomada en el campo.