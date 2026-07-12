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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Tras las ofertas inglesas, se fija el precio sorpresa del Mundial 2026

Julián Quiñones
Al Quadisiya
1ª División
World Cup
México
Arabia Saudí

La estrella mexicana aviva la rivalidad

En el Mundial 2026 brillaron nuevas estrellas con un rendimiento sorprendente. Superaron las expectativas y opacaron a varias figuras de selecciones grandes.

Destaca el mexicano Julián Quionnis, delantero del Al-Qadisiyah saudí, que sumó cinco contribuciones goleadoras en cinco partidos (cuatro goles y una asistencia), lo que le ha convertido en objetivo de muchos grandes clubes.

Según el periodista Mohamed Al-Bakiri, el Al-Qadisiyah ha fijado su cláusula de traspaso en 70 millones de euros para este verano, dada la fuerte interés de clubes europeos.

Lee también: A pesar de los alicientes de Arabia Saudí, la estrella del Barcelona se aferra al sueño europeo.

Chelsea y Aston Villa lo siguen de cerca.

Kenyonis fue el máximo goleador de la última Liga Roshen con 33 tantos, por encima de Ivan Toney (Al-Ahly) y Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

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