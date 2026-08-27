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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

Tras las noticias sobre su salida, ¿jugará Benzema el partido entre Al-Hilal y Al-Khaleej?

K. Benzema
Al Hilal
1ª División
Francia
Arabia Saudí

El final se acerca

Parece que la estrella francesa Karim Benzema vive sus últimos días en las filas del Al-Hilal saudí, tras las informaciones que lo vinculan con una salida del "líder de Asia".

Lee también: Exclusiva de Kooora: la verdad sobre el regreso de Benzema al Al-Ittihad

El goleador francés, a pesar de haberse incorporado al Al-Hilal el pasado enero tras la rescisión de su contrato con el Al-Ittihad, se ha convertido en un firme candidato a marcharse durante los próximos días, después de haber llegado a un punto muerto con la directiva del "líder".

Según fuentes dentro del club hilalí, Benzema está prácticamente fuera del club, después de negarse a que su papel se limitara únicamente a la participación asiática y de pedir el cobro íntegro de sus emolumentos, algo en lo que trabaja actualmente la directiva del "líder".

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

1ª División
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Al mismo tiempo, se confirmó la ausencia de Benzema en el partido de mañana ante el Al-Khaleej, en la cuarta jornada de la Roshn Saudi League de profesionales, después de que el Al-Hilal anunciara su lesión en la espalda, ya que sufre fuertes dolores.

En consecuencia, la estrella francesa quedará fuera de la lista del Al-Hilal para el partido ante el Al-Khaleej en principio, y estará prácticamente fuera del club durante los próximos días.

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