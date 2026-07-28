Sepp Blatter, expresidente de la Federación Internacional de Fútbol, comentó la intención del actual presidente Gianni Infantino de vender el Mundial en forma de acciones a inversores del sector privado, en cuyo nuevo proyecto asumiría un papel similar al de comisionado.

Blatter atacó directamente a Gianni Infantino, ya que el exmandatario de la FIFA criticó con dureza el plan revelado por los diarios The Times y The Telegraph, que contempla la creación de una nueva empresa para gestionar los derechos comerciales del Mundial, el Mundial femenino y el Mundial de Clubes, con la asignación de entre un 20 y un 30 % de su capital a inversores del sector privado.

Esta operación, valorada en cerca de 17.300 millones de euros, sigue generando una amplia polémica en el mundo del fútbol. Para Blatter, este enfoque representa una amenaza directa a la esencia del juego.

Declaró, según el sitio web «Foot Mercato»: «La estrecha relación entre el presidente de la FIFA y el presidente de Estados Unidos ha alcanzado una dimensión financiera que causa un gran perjuicio al fútbol. Nadie tiene derecho a vender nuestro deporte», en alusión concreta a los supuestos vínculos con inversores cercanos al círculo íntimo de Donald Trump.

La última declaración de Sepp Blatter llega en medio de una creciente oposición al proyecto de Infantino. Tras el firme comunicado de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), que afirmó que «el espíritu del fútbol y su gobernanza no son activos a la venta», el exmandatario de la FIFA ofreció su respaldo implícito a los opositores de esta reforma.

Muchos dirigentes temen que el enfoque lucrativo impuesto por los accionistas del sector privado conduzca a celebrar el Mundial con mayor frecuencia, a ampliar su alcance o a conceder su organización sobre la base de criterios comerciales en primer lugar.

Y con la candidatura de Gianni Infantino también a la presidencia de esta futura estructura una vez concluya su cometido actual, aumentan las acusaciones de conflicto de intereses y se incrementa la presión sobre la FIFA.