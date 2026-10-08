Tras las lágrimas: la madre de Cristiano Ronaldo arremete contra la "ingratitud" del pueblo portugués

Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, habló sobre la crisis de su hijo con Jorge Jesus, seleccionador de la selección portuguesa.

La cadena GE publicó las declaraciones de la madre del Don portugués, que ofreció a la revista TV 7 Dias.

Dolores reconoció que lloró un poco y reveló que le había pedido a su hijo que se calmara antes de tomar la decisión de abandonar la concentración de la selección portuguesa en Copenhague, en la víspera del enfrentamiento ante Dinamarca.

Dolores explicó: "Me dijo: mamá, no te preocupes, diré la verdad cuando estemos todos juntos. Y yo le respondí: está bien, hijo, arregla las cosas".

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Y continuó: "Le dije que se mantuviera tranquilo, pero, de todos modos, su mente lo llevó a hacerlo. Ya veremos. Le di todo mi apoyo, pero no sirvió de nada".

Dolores criticó lo que considera una ingratitud por parte del pueblo portugués y describió a su hijo como "el héroe de Portugal".

Señaló: "Pero no pasa nada, ha dado mucho a Portugal, y por eso siempre estará presente allí. Siempre ha sido el héroe de Portugal. No le dan el reconocimiento que debería recibir. No valoran a Cristiano. Este es el pueblo portugués que tenemos".

La madre de Ronaldo lamentó la forma repentina en que su hijo abandonó la concentración de la selección, utilizando una expresión similar a la que se dice en Brasil sobre alguien que se marcha de un lugar "por la puerta de atrás", aunque mostró su fe en que las cosas puedan dar un vuelco a favor de su hijo.

Y dijo: "Me siento triste, y es algo natural. Fue un shock. Mi hijo podía haber salido por la puerta grande, pero salió por la puerta pequeña; aun así, no pasa nada, Dios se encargará del asunto".