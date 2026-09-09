¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORDAFP
Loai Mohamed

Traducido por

Tras las insinuaciones sobre el Balón de Oro, Yamal rompe el récord de Mbappé en la Champions League

L. Yamal
K. Mbappe
Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga de Campeones
España
Francia
Países Bajos

La huella 22

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, batió un récord de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, en la Liga de Campeones de Europa, horas después de sus insinuaciones contra el francés en torno a la carrera por el Balón de Oro.

Yamal dio una asistencia a su compañero Raphinha en el partido ante el Feyenoord la noche de este miércoles, en la jornada inaugural de la fase de liga de la Champions League.

Antes de que se completara el tercer minuto del encuentro, la joven estrella española cedió el balón a Raphinha, quien se internó, regateó a los jugadores del Feyenoord y anotó el primer gol.

Y a 12 minutos del final, Yamal añadió él mismo el cuarto gol del Barça de tiro libre directo, antes de dar una asistencia para el quinto tanto, obra de su compañero Gabriel Jesus.

Según la red "Opta", Yamal participó en su gol número 23 en la Liga de Campeones de Europa, con 12 goles anotados y 11 asistencias.

Primera División
Levante crest
Levante
LEV
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Eredivisie
Zwolle crest
Zwolle
ZWO
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Opta agregó que Yamal se convirtió en el jugador adolescente con más participaciones en goles en la historia de la Liga de Campeones de Europa, superando a Mbappé, que participó en 20 goles durante su etapa adolescente.

Esto llega horas después de las explosivas declaraciones de Yamal hacia Mbappé sobre la carrera por el Balón de Oro.

En la rueda de prensa celebrada ayer lunes, se le preguntó a Yamal por su merecimiento de obtener el premio del Balón de Oro, y respondió: "No creo que necesite decir que merezco el premio, no pienso en ello".

Y añadió: "Estoy orgulloso de mi equipo y de mi selección, somos campeones del mundo y no puedo pedir más que eso. Ese es vuestro trabajo (el de los periodistas), y no voy a empezar a suplicar por conseguir algo".

Las declaraciones fueron interpretadas como una respuesta a lo que dijo Mbappé 24 horas antes, cuando afirmó: "Tengo la sensación de que soy capaz de ganarlo este año, y por eso no me he alejado de ese objetivo. Si tuviera la oportunidad de votar, votaría por mí mismo".

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google