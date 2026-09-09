Tras las insinuaciones sobre el Balón de Oro, Yamal rompe el récord de Mbappé en la Champions League

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, batió un récord de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, en la Liga de Campeones de Europa, horas después de sus insinuaciones contra el francés en torno a la carrera por el Balón de Oro.

Yamal dio una asistencia a su compañero Raphinha en el partido ante el Feyenoord la noche de este miércoles, en la jornada inaugural de la fase de liga de la Champions League.

Antes de que se completara el tercer minuto del encuentro, la joven estrella española cedió el balón a Raphinha, quien se internó, regateó a los jugadores del Feyenoord y anotó el primer gol.

Y a 12 minutos del final, Yamal añadió él mismo el cuarto gol del Barça de tiro libre directo, antes de dar una asistencia para el quinto tanto, obra de su compañero Gabriel Jesus.

Según la red "Opta", Yamal participó en su gol número 23 en la Liga de Campeones de Europa, con 12 goles anotados y 11 asistencias.

Opta agregó que Yamal se convirtió en el jugador adolescente con más participaciones en goles en la historia de la Liga de Campeones de Europa, superando a Mbappé, que participó en 20 goles durante su etapa adolescente.

Esto llega horas después de las explosivas declaraciones de Yamal hacia Mbappé sobre la carrera por el Balón de Oro.

En la rueda de prensa celebrada ayer lunes, se le preguntó a Yamal por su merecimiento de obtener el premio del Balón de Oro, y respondió: "No creo que necesite decir que merezco el premio, no pienso en ello".

Y añadió: "Estoy orgulloso de mi equipo y de mi selección, somos campeones del mundo y no puedo pedir más que eso. Ese es vuestro trabajo (el de los periodistas), y no voy a empezar a suplicar por conseguir algo".

Las declaraciones fueron interpretadas como una respuesta a lo que dijo Mbappé 24 horas antes, cuando afirmó: "Tengo la sensación de que soy capaz de ganarlo este año, y por eso no me he alejado de ese objetivo. Si tuviera la oportunidad de votar, votaría por mí mismo".