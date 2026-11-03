Parece que el Paris Saint-Germain se prepara para entrar en el mercado de fichajes invernal con una operación de altos vuelos, después de que uno de los grandes talentos franceses haya vuelto a entrar en su órbita, en medio de una fuerte competencia de los gigantes de Europa, con el Bayern Múnich y el Arsenal a la cabeza, por un jugador cuyo valor podría superar los 100 millones de euros.

Luis Enrique, director técnico del conjunto parisino, había abierto la puerta a la posibilidad de incorporar nuevos jugadores durante el próximo mercado invernal, especialmente en la línea ofensiva, al asegurar que el club estudia las oportunidades disponibles sin convertir los refuerzos en una prioridad ineludible.

El entrenador español dijo hace unos días: "No, no necesariamente. La ausencia de lesiones no implica necesariamente fichar a nuevos jugadores. Al comienzo de la temporada dije que éramos capaces de afrontar cualquier cosa, incluso en caso de lesiones graves. Pero seguimos abiertos a las oportunidades, y es una posibilidad real".

Estas declaraciones llegan en un contexto en el que el Paris Saint-Germain sufre algunos problemas ofensivos esta temporada, empezando por la lesión de Khvicha Kvaratskhelia, pasando por las recurrentes molestias físicas que padece Ousmane Dembélé, hasta llegar a la necesidad de los recién llegados Mika Godts y Ferran Torres de más tiempo para adaptarse al ambiente del equipo.

Kvaratskhelia se había incorporado al Paris Saint-Germain a mitad de temporada, lo que abrió la puerta a que circularan varios nombres como candidatos a reforzar la línea ofensiva, entre ellos Ibrahim Maza, jugador del Bayer Leverkusen, además de la posibilidad de dar a los canteranos del club, Senny Mayulu y Quentin Ndjantou, mayores oportunidades de participación durante las próximas semanas.

En este sentido, han vuelto a primer plano nombres que estuvieron sobre la mesa del Paris Saint-Germain el pasado verano, encabezados por el joven delantero francés Eli Junior Kroupi, jugador del Bournemouth inglés, según informó el sitio francés "Foot Mercato".

El diario británico "Mirror" señaló que el Paris Saint-Germain sigue la situación del delantero de 20 años, pero no es el único club interesado en sus servicios, ya que el Arsenal y el Bayern Múnich también figuran en la lista de clubes que vigilan su evolución, lo que anticipa una fuerte competencia por hacerse con su fichaje.

Kroupi no estuvo lejos de los planes del club parisino el pasado verano, cuando los campeones de Europa mostraron interés en incorporarlo, ya que el jugador no ocultó su agrado con la idea de fichar por el Paris Saint-Germain, pese al interés de otros clubes por hacerse con sus servicios.

El delantero francés regresó recientemente a los terrenos de juego tras recuperarse de una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho, y ha participado como suplente en tres partidos desde el duelo ante el Manchester United el pasado 25 de octubre.

Kroupi logró dejar su huella en su última aparición ante el Leeds United, tras marcar su primer gol de la temporada, confirmando su capacidad de aportar en ataque tras su regreso de la lesión.

Pero la misión de fichar al talento francés no será sencilla, dado que el Bournemouth cuenta con una fuerte posición negociadora, sobre todo porque el contrato del jugador se extiende hasta el verano de 2030, lo que otorga al club inglés un amplio margen para exigir una elevada contraprestación económica.

Las estimaciones que circularon durante el pasado mercado de fichajes estival apuntaban a que el Bournemouth podría reclamar más de 100 millones de euros para desprenderse de los servicios del jugador, que llegó a sus filas procedente del Lorient por unos 13 millones de euros, en una operación que refleja la magnitud del gran salto en su valor de mercado en un corto periodo de tiempo.

Por tanto, el Paris Saint-Germain podría encontrarse ante una competencia económica y deportiva con el Arsenal y el Bayern Múnich, si decide convertir su interés por el joven delantero francés en un movimiento oficial durante el próximo periodo.