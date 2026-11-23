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Jamal Musiala ha vuelto a los terrenos de juego tras una larga ausencia, pero su regreso no ha bastado para cerrar la polémica sobre su futuro en el Bayern de Múnich. Su estado de salud se ha convertido en un asunto controvertido en Alemania, en medio de crecientes críticas a la directiva del club por su manera de gestionar los detalles de su lesión y por unas polémicas declaraciones sobre su salario y su futuro económico.

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Ausente de los terrenos de juego desde el pasado 18 de septiembre, concretamente desde el partido ante el Union Berlín que terminó con victoria del Bayern de Múnich por 7-0, el centrocampista ofensivo alemán volvió a jugar esta semana en el duelo contra el Colonia, que acabó con empate a 1-1. Disputó 20 minutos en su primera aparición tras un largo periodo de baja.

Aunque el regreso del jugador de 23 años supone un paso positivo en su proceso de recuperación, su estado de salud sigue rodeado de numerosos interrogantes, sobre todo después de que se hablara de que sufre un grave problema neurológico. Esto ha abierto un amplio debate sobre los límites de la confidencialidad médica y el derecho del futbolista a mantener los detalles de su estado de salud al margen del debate público.

La polémica no se quedó en el estado de salud de Musiala, sino que fue a más cuando la directiva del Bayern de Múnich abordó la cuestión económica ligada a su futuro. Las declaraciones de Karl-Heinz Rummenigge provocaron una oleada de críticas, después de que insinuara que resulta difícil mantener los actuales compromisos económicos con un jugador del que se duda que pueda recuperar su nivel anterior.

Rummenigge afirmó, en unas declaraciones que causaron un enorme impacto: «La información de la que disponemos apunta a que será difícil que el jugador vuelva a su nivel habitual. Tenemos que hablar con su familia, con el propio jugador y, sobre todo, con sus representantes. Estas cantidades ya no son posibles, con todo el respeto».

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Estas palabras desataron reacciones airadas en Alemania y llevaron a la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) a intervenir con un comunicado en el que pedía al Bayern de Múnich que respetara a su jugador y su privacidad, dada la delicada situación de salud que atraviesa.

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La delicadeza del asunto reside también en la situación contractual de Musiala, que tiene contrato con el club bávaro hasta 2030 y percibe un salario anual estimado en unos 25 millones de euros. Esto sitúa a la directiva ante una ecuación complicada, entre sus elevados compromisos económicos con el jugador y la preocupación por su capacidad para recuperar el nivel que lo convirtió en una de las grandes estrellas del equipo.

Dreesen rompe su silencio y defiende al Bayern

En plena oleada de críticas, Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern de Múnich, salió en defensa de la postura del club y subrayó que la prioridad en este momento es ayudar a Musiala a recuperarse, en lugar de prolongar el debate mediático sobre su futuro.

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Dreesen declaró, en palabras recogidas por el portal francés «Foot Mercato»: «Ya se ha dicho todo sobre Musiala. Ahora tenemos que ocuparnos de él y dejarle jugar. Me alegró mucho verle en el campo el viernes, tal y como estaba previsto. Ahora esperamos que recupere su nivel habitual».

Y añadió: «La afición está preocupada por esta situación porque cada jugador de nuestro equipo es uno de los nuestros. ¡Jamal es uno de los nuestros! Y precisamente por eso nos preocupamos por él. Era normal que hubiera una reacción, pero, sinceramente, me sorprendió la reacción de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro). Esta asociación ni siquiera está representada en Alemania».

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El director ejecutivo del Bayern insistió en que el club no elude sus responsabilidades con el jugador, aunque también debe velar por sus propios intereses: «Mantengo mi postura: es nuestro deber garantizar que Jamal tenga el tiempo suficiente para recuperarse y volver a su nivel anterior. Al mismo tiempo, tenemos una responsabilidad con el club».

Dreesen señaló que Uli Hoeness y Karl-Heinz Rummenigge expresaron la misma postura, aunque formularan sus declaraciones de manera diferente, y consideró que el debate en torno al lema del club, «Mia san mia», que refleja el espíritu de unidad y pertenencia en el Bayern, se ha vuelto en gran medida artificial.

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Sin fecha fijada para el regreso de Musiala

Dreesen concluyó asegurando que el club no tiene intención de establecer un calendario rígido para el regreso de su estrella alemana, y señaló que el jugador necesita paciencia y tiempo para recuperar su puesta a punto física y técnica.

«El invierno acaba de empezar y será largo. No creo que haya que fijar un número concreto de semanas para su regreso. Evaluaremos la situación dentro de unos meses. La situación de Jamal no es distinta de la de cualquier otro jugador que haya estado dos meses de baja. Necesita tiempo para volver», afirmó.

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Así, el Bayern de Múnich intenta contener la crisis y defender su postura, en un momento en el que la vuelta de Musiala a los terrenos de juego parece solo el comienzo de una nueva etapa de desafíos: recuperar su nivel, disipar las dudas sobre su futuro y poner fin a una polémica que ha traspasado los límites del terreno de juego.