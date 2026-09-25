Alaa Al Haji, jugador de la selección de Arabia Saudí, dirigió un mensaje especial a la afición antes del esperado partido contra Omán, en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección de Arabia Saudí se enfrentará a su similar de Omán mañana sábado, en el estadio Al Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

Al Haji dijo en declaraciones a los medios, este viernes, recogidas por el diario saudí "Al Yaum": "Asumimos las críticas, y esto es algo habitual en el fútbol, todos los que están aquí son grandes jugadores que aguantan la crítica".

Y matizó: "Pero también necesitamos el apoyo de la calle y del público saudí, tal como nos apoyaron de forma notable en el partido anterior".

El fuego de las críticas había alcanzado a Abdullah Al Hamdan, delantero de la selección de Arabia Saudí, tras su discreta actuación ante Kuwait, en la primera jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo, que terminó con la victoria por 1-0.

Sobre el partido, Al Haji dijo: "Todos los partidos son difíciles, vimos el partido de Omán e Irak, fue un partido fuerte, y la selección de Omán es una buena selección, pero somos capaces de ganar".

Y añadió: "Todos los jugadores estamos unidos como un solo hombre, nos apoyamos los unos a los otros, nuestra moral está alta y todos somos capaces de salir del partido con la victoria".

Y prosiguió: "Llegamos mucho a la portería en el partido anterior, pero no acertamos a marcar, y nos conformamos con un solo gol, deberíamos haber marcado más, pero llegar en sí mismo es algo positivo sobre lo que hay que construir en el próximo partido".

Y continuó: "El primer partido fue el de apertura, y el primer partido siempre es difícil, pero estaremos más preparados en el próximo encuentro".

Y concluyó: "Disputamos el torneo en nuestra tierra, y eso es un aliciente para nosotros, vimos los torneos anteriores en Baréin y Kuwait, y cómo la asistencia fue numerosa, y esto tendrá un papel positivo para nosotros".