Tras las crisis del Mundial: Milei impone sanciones sin precedentes a los "que odian a Argentina"

El Gobierno del presidente argentino Javier Milei promulgó un nuevo decreto que impide la entrada de extranjeros que inciten al odio contra la Argentina o sus ciudadanos, y que además permite su deportación, en un paso que suscitó una amplia controversia sobre su viabilidad y sus repercusiones jurídicas.

La cadenafrancesa Radio Monte Carlo (RMC) informó de que el decreto, que necesita la revisión del Parlamento, apunta a los extranjeros que «difunden mensajes de odio, de forma oral o escrita, o incitan a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra cualquier ciudadano argentino por su nacionalidad».

El Gobierno justificó la decisión con lo que describió como las «recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos».

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Milei no precisó directamente estas «manifestaciones», pero en los últimos días había hablado de la existencia de una «campaña contra la Argentina» tras el Mundial, a raíz de las críticas que recibieron la selección argentina y su afición en el extranjero.

Asimismo, durante una tensión diplomática con Brasil, acusó a los Gobiernos de Brasil, México y al Partido Demócrata estadounidense de financiar una campaña contra la Argentina, sin aportar pruebas de ello.

Milei afirmó que «quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país», mientras que el decreto subrayó que sus medidas no abarcan las discrepancias ideológicas ni la crítica política, académica o civil, por tratarse de derechos que garantiza la Constitución.

«Sin resolver»

El futuro del decreto sigue sin resolverse, ya que fue promulgado bajo la figura de «decreto de necesidad y urgencia» y está sujeto a la revisión de una comisión parlamentaria antes de ser presentado ante las cámaras de Diputados y del Senado, y solo decaerá si ambas cámaras lo rechazan conjuntamente.

La redacción jurídica del decreto suscitó críticas de expertos en derecho. La abogada Lucía Galoppo, especializada en asuntos internacionales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló que el texto «no es claro», porque no establece una definición precisa del discurso de odio ni de los mecanismos para probarlo, lo que deja un amplio margen a la interpretación y a la aplicación discrecional.

La decisión llega en un momento en que la Asociación del Fútbol Argentino se encuentra bajo presión, después de que la FIFA anunciara la apertura de un procedimiento disciplinario contra ella, a raíz de los hechos que se vivieron en el Mundial, que incluyeron acusaciones relacionadas con cánticos y gestos discriminatorios, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y la afición, además del lanzamiento de proyectiles desde las gradas y los incidentes que se produjeron entre los jugadores de ambas selecciones tras el partido final.