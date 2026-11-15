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Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Tras las conversaciones: se revela la postura de Taah sobre su traspaso al Barcelona

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Las posibilidades de que el defensa alemán Jonathan Tah, jugador del Bayern Múnich, se incorpore al Barcelona durante el próximo mercado invernal se han reducido, pese al interés del club catalán en ficharlo, en medio de la búsqueda por parte de la dirección deportiva de un defensa con experiencia y capacidad para aportar de inmediato al equipo.

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Según el periodista del diario catalán "Sport", Carlos Monfort, el Barcelona ya ha preguntado por la situación de Tah, aprovechando su buen conocimiento del jugador y su especial relación con sus representantes, pero la operación parece prácticamente descartada en estos momentos.

El principal obstáculo para cerrar el traspaso reside en la postura del propio jugador, ya que Tah no parece entusiasmado con la idea de abandonar el Bayern de Múnich y fichar por el Barcelona, además de que el club alemán no tiene intención de prescindir de sus servicios ni desea abrir la puerta a su salida el próximo mes de enero.

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Tah, de 30 años, cuenta con el interés del Barcelona desde hace tiempo, pues el club deseaba sus servicios durante el verano de 2025, cuando su contrato con el Bayer Leverkusen se acercaba a su fin, pero el Bayern de Múnich logró cerrar la operación y ficharlo como agente libre.

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El director deportivo del Barcelona, Deco, busca un defensa central con experiencia internacional y cualidades físicas, que sea la pareja del joven Pau Cubarsí, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad del equipo de reforzar sus opciones antes de la segunda mitad de la temporada.

El contrato de Tah con el Bayern de Múnich se extiende hasta el verano de 2029, después de que se incorporara al conjunto bávaro en el verano de 2025.

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Tah llegó a Múnich tras una exitosa trayectoria con el Bayer Leverkusen, con el que se proclamó campeón de la Bundesliga en la temporada 2023-2024 de forma invicta, además de ganar la Copa de Alemania y la Supercopa nacional.

El defensa alemán ha disputado un gran número de partidos con el Bayern desde su llegada y se ha convertido en una de las opciones importantes de la línea defensiva, pese a la competencia por los puestos de centrales con Dayot Upamecano y el surcoreano Kim Min-jae.

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El deseo del Barcelona de reforzar la defensa surge ante las dificultades del equipo por algunas ausencias y lesiones en la línea defensiva.

Esto ha llevado a la directiva a estudiar distintas opciones en el mercado de fichajes, en busca de un jugador capaz de ayudar al equipo, sin entrar en una operación costosa y difícil de ejecutar dadas las limitaciones económicas.

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Pese a la buena relación que une al Barcelona con los representantes de Tah, esta no ha sido suficiente hasta ahora para cambiar la postura del jugador ni la del Bayern de Múnich, por lo que el club catalán se ve obligado a buscar otras alternativas para reforzar su defensa durante el mercado de fichajes invernal.

Tah participó en el último partido de Alemania, que terminó con victoria ante Serbia (3-1), correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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La selección alemana se prepara actualmente para enfrentarse a los Países Bajos mañana lunes en Berlín, un encuentro que será decisivo para el futuro de la Mannschaft en la Liga de Naciones, en plena pugna con Grecia por el segundo billete de clasificación del grupo a los cuartos de final, después de que los Países Bajos hayan asegurado en gran medida el primer billete.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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