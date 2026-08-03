Tras las consultas de clubes de la Premier League, el Stuttgart fija el precio de El Khannous

Bilal El Khannouss, jugador del Stuttgart alemán, es uno de los nombres que podría cambiar de destino en el mercado de fichajes de verano, ante el interés de clubes de la Premier League inglesa por incorporarlo.

Según Florian Plettenberg, periodista de la cadena "Sky Sport Alemania", El Khannouss está abierto a la idea de trasladarse a un nuevo club, mientras que el Stuttgart es consciente de la situación, aunque prefiere mantener al jugador en sus filas.

El reconocido periodista aclaró a través de su cuenta en la plataforma X que existen dos consultas preliminares de clubes de la Premier League inglesa sobre la situación del jugador.

Plettenberg señaló que el Stuttgart no estará dispuesto a desprenderse fácilmente de El Khannouss, ya que pedirá hasta 60 millones de euros, además de incentivos y bonificaciones, en caso de tomar la decisión de aprobar su salida.

Se espera que el futuro del jugador marroquí siga bajo seguimiento hasta la fecha límite del cierre del mercado de fichajes, ante la posibilidad de que alguno de los clubes de la Premier League se mueva para presentar una oferta oficial con el fin de hacerse con sus servicios.

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