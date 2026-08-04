Tras las agresiones de Paredes, Ferran Torres deja tirado a Gavi en el caso de la final del Mundial

El español Ferran Torres, campeón de la final del Mundial, pasó página sobre los jugadores de la selección argentina pese a que tres de ellos están siendo investigados por la FIFA acusados de agresión tras el partido final.

España conquistó el segundo título mundial de su historia al vencer a Argentina por 1-0, con un gol marcado por Torres, pero justo después del pitido final estalló una pelea entre los jugadores, durante la cual se vio al argentino Leandro Paredes sujetando a Eric García del cuello y derribando a Gavi al suelo.

Paredes se niega a disculparse por el incidente, mientras que actualmente está siendo investigado por el Comité Disciplinario de la FIFA junto a su compañero Nahuel Molina y el entrenador asistente Roberto Ayala. También están bajo vigilancia Thiago Almada y el español Gavi, aunque en menor grado.

La FIFA señaló en un comunicado: «De acuerdo con el reglamento disciplinario, se ofreció a los acusados la oportunidad de exponer su postura, y el Comité Disciplinario emitirá su decisión en el momento oportuno».

Los hechos atribuidos a Paredes, Molina y Ayala se consideran los más graves, y podrían acarrear largas suspensiones. Asimismo, la FIFA investiga a la Asociación del Fútbol Argentino por presuntas infracciones del reglamento en varios partidos del torneo.

La pelea detuvo temporalmente las celebraciones de España, pese a los intentos del entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, por calmar la situación. Torres declaró a la cadena NBC: «Este tipo de situaciones no son aceptables, pero puede ocurrir cuando pierdes una final del Mundial, porque la emoción es enorme, y Argentina siempre tiene mucha emoción. Los perdonamos, y esperamos que no se repita».

Torres añadió: «El momento en que mis compañeros corrieron hacia mí fue más emocionante que el momento de marcar el gol». Los jugadores celebraron sobre el terreno de juego antes de que el presidente Donald Trump entregara la copa al capitán Rodri, y Trump se negó a abandonar el podio, lo que llevó a la selección española a eliminarlo de las fotos durante el levantamiento del trofeo.

La coronación de Torres llega después de que fuera objeto de críticas tras el empate sin goles ante Cabo Verde en la jornada inaugural del torneo, para acabar la competición como campeón. El jugador se había marchado anteriormente al Manchester City y ganó la Premier League, antes de regresar a España, y desde entonces se ha sometido a sesiones con un psicólogo deportivo, y firmó una temporada destacada con el Barcelona antes del Mundial.

Torres comentó: «Tenemos que cuidar nuestra salud mental porque es lo más importante. Somos conscientes de la magnitud de la presión que nos rodea, y hay que hablar de ello porque no es algo bueno».