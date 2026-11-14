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El club saudí Al-Ahli decidió reforzarse con árbitros extranjeros durante el esperado clásico ante su eterno rival, el Al-Nassr, en la Roshn Saudi League, tras la reciente polémica que estalló entre ambos equipos la temporada pasada.

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El Al-Ahli recibirá a su rival tradicional, el Al-Nassr, el próximo viernes en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en un partido aplazado de la novena jornada de la Roshn Saudi League.

El diario saudí "Arriyadiyah" afirmó que la directiva del Al-Ahli solicitó la contratación de árbitros extranjeros para el próximo clásico, al presentar una petición oficial a través del sistema electrónico 16 días antes de la fecha del encuentro, conforme al reglamento vigente.

La directiva del "Al-Raqi" adjuntó además en su solicitud un comprobante del pago de las tasas correspondientes a la contratación del árbitro extranjero, que ascienden a 375.000 riales saudíes, cifra que se eleva a 450.000 riales en caso de que haya un cuarto árbitro junto al videoarbitraje.

El partido entre ambos equipos en la segunda mitad de la temporada pasada, concretamente en el mes de abril, fue testigo de numerosas polémicas entre jugadores y aficionados, debido al clima de tensión que dominó el ambiente.

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Esa situación se originó por algunas declaraciones incendiarias, encabezadas por las del turco Merih Demiral, defensa del Al-Ahli, sobre la existencia de un favoritismo de los árbitros locales hacia el Al-Nassr, con el fin de otorgar al portugués Cristiano Ronaldo, capitán del "Al-Alami", sus primeros títulos oficiales con el equipo.

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A raíz de los sucesos que siguieron al pasado clásico, el Comité de Disciplina y Ética de la Federación Saudí de Fútbol impuso cuatro sanciones a Demiral, la más destacada de ellas la suspensión de un partido, por intentar provocar a la afición del equipo rival, además de una multa de 50.000 riales por el mismo motivo.

Demiral también fue multado con otros 100.000 riales por sus declaraciones tras el partido, en las que aseguró que todos intentaban ayudar al Al-Nassr a ganar la liga saudí, declaraciones que el Comité consideró que ofendían a los responsables del encuentro y azuzaban a la opinión pública.

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Además, Demiral fue multado con 15.000 riales por causar daños a las instalaciones y propiedades del estadio del partido, de modo que el total de las multas impuestas sobre él ascendió a unos 165.000 riales saudíes.

Las sanciones no recayeron únicamente sobre Demiral, sino también sobre su club, el Al-Ahli, que fue multado con 130.000 riales saudíes por el lanzamiento, por parte de su afición, de 22 botellas de agua y otros objetos hacia el terreno de juego, pese a que no alcanzaron a nadie.

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El Al-Nassr tampoco escapó de dichas sanciones, ya que también recibió una fuerte multa económica, de 100.000 riales saudíes, por el lanzamiento, por parte de su afición, de 57 botellas de agua y otros objetos hacia el terreno de juego, pese a que tampoco alcanzaron a nadie.

El próximo partido será sumamente importante para ambos equipos, especialmente ante su deseo de mantenerse en la lucha por el título de la Roshn League durante la presente temporada.

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El Al-Ahli ocupa el sexto lugar en la tabla de la liga saudí con 21 puntos, cosechados a partir de 7 victorias y 4 derrotas, a una diferencia de 9 puntos completos del Al-Hilal, que lidera la clasificación.

En cambio, el Al-Nassr ocupa el tercer lugar en la tabla con 28 puntos, a dos puntos del Al-Hilal, y solo por diferencia de goles por detrás del Al-Qadsiah, que se sitúa en la segunda posición.

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Y al margen de la Roshn League, el Al-Ahli ocupa el sexto lugar en el grupo de Occidente del torneo de la Liga de Campeones de Élite de Asia con 8 puntos, cosechados a partir de dos victorias y dos empates sin haber sufrido ninguna derrota hasta el momento.

En cambio, el "Al-Alami" ocupa el séptimo lugar en el grupo de Occidente del torneo asiático con 6 puntos, cosechados a partir de dos victorias y una única derrota, y le queda por disputar un partido aplazado ante el Al-Wasl emiratí.

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En cuanto a la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, el Al-Ahli logró superar la ronda de 32, tras vencer al Al-Anwar por 2-1, y se prepara para enfrentarse al Al-Ula el lunes 11 de enero próximo, en el estadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz de Medina, en los octavos de final.

El Al-Nassr también logró clasificarse para los octavos de final del torneo, tras ganar el derbi de Riad al Al-Diriyah por 4-1, y se mide con el Al-Khaleej el lunes 11 de enero próximo igualmente, en el estadio Al-Awwal Park de la capital saudí, Riad.

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Ambos equipos se preparan además para disputar el torneo de la Supercopa de Arabia Saudí en Kuwait, ya que el Al-Ahli se enfrenta a su rival el Al-Qadsiah el 19 de diciembre próximo, un día antes del partido entre el Al-Nassr y el Al-Khaleej, y, en caso de clasificarse, se enfrentarían en la final el día 23 del mismo mes.