El club tunecino Espérance Sportive de Tunis endureció su postura frente al canal «Libia Deportiva», exigiendo una disculpa oficial y pública a raíz de unas declaraciones que consideró ofensivas para la reputación del club y su historia, al tiempo que amenazó con impedir que el canal transmita el partido de vuelta ante el Al-Swehly libio, además de emprender acciones legales y reglamentarias para defender sus derechos.

La crisis llega tras la derrota del Espérance ante su anfitrión, el Al-Swehly, por un gol a cero, en el partido disputado en el estadio de Misrata dentro de la ida de la segunda ronda preliminar de la Liga de Campeones de África, después de que las declaraciones del comentarista Saad al-Barrah y de varios analistas durante el estudio de análisis del encuentro provocaran la ira de la directiva del club y de su afición.

Según lo expuesto en el comunicado del Espérance, la noche del martes, las declaraciones incluyeron acusaciones contra el club de ejercer presiones sobre los árbitros e influir en los resultados de los partidos, mientras que las palabras del comentarista sobre la posibilidad de que el Espérance prestara un servicio «por debajo de la mesa» en el partido de vuelta desataron una ola de indignación entre la afición del conjunto tunecino.

El club afirmó en su comunicado: «El Espérance Sportive de Tunis siguió con gran pesar y asombro lo emitido por el comentarista del canal (Libia Deportiva) y varios de sus periodistas durante el partido que enfrentó a nuestro equipo con el club libio Al-Swehly y después de él, en forma de declaraciones y afirmaciones ofensivas que incluyeron la acusación al club de ejercer presiones sobre los árbitros e influir en el desarrollo de los partidos».

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Y añadió: «La directiva del Espérance Sportive, al expresar su rechazo categórico a estas acusaciones infundadas que no se sustentan en prueba ni evidencia alguna, afirma que lo contenido en ellas afecta a la reputación del club, a su extensa historia y a su posición tanto a nivel nacional como continental, y contraviene las más elementales normas de profesionalidad e integridad periodística y la ética de la retransmisión deportiva».

El club subrayó que sus resultados y logros son fruto de los esfuerzos de sus jugadores, su cuerpo técnico y su directiva, junto al apoyo de su afición, afirmando que su historia repleta de títulos refleja su respeto por la competencia limpia y por las normas que regulan el fútbol.

El Espérance exigió a la dirección del canal libio presentar una aclaración oficial y una disculpa pública por lo emitido por sus trabajadores, advirtiendo de la adopción de medidas de escalada en caso de no atenderse sus demandas.

El comunicado afirmó: «Nos reservamos el derecho de tomar todas las medidas legales y reglamentarias necesarias, incluida la comunicación con las entidades mediáticas y deportivas competentes para defender la reputación e imagen del club, y estudiamos la posibilidad de no permitir al canal en cuestión transmitir el partido de vuelta, en caso de que no atienda lo anterior».