El Bayern Munich logró una goleada aplastante por 15-0 ante el Rottach-Egern, equipo que milita en la octava división del fútbol alemán.

Los goles del conjunto bávaro fueron obra de Aleksandar Pavlović, Arijon Ibrahimović, Felipe Chávez, Maicon Cardoso, Armindo Sieb y Bastian Assumu, cada uno de los cuales marcó por partida doble.

También sacudieron las redes João Palhinha, Joshua Kimmich e Iskander Nouri.

El periódico "The Sun" informó que el Rottach-Egern acaparó todas las miradas tras hacer jugar al tesorero del club durante el encuentro amistoso.

El partido fue testigo de un hecho poco habitual, cuando el Rottach-Egern dio entrada al tesorero del club como sustituto en el minuto 79.

Según los informes, el tesorero del Rottach-Egern trabaja también como policía, pertenece al club desde el año 2002 y saltó al campo vistiendo los colores de su equipo, con un bigote clásico que llamó la atención de los aficionados.

Esta escena provocó el asombro de los aficionados al fútbol, que se apresuraron a comentar en las redes sociales.

Uno de ellos escribió: "Los jugadores del Bayern debieron de quedarse totalmente desconcertados", mientras que otro dijo: "Este hombre está a punto de tener la mejor foto de su carrera futbolística aunque no toque el balón".

En otro comentario se leía: "Esto es el verdadero fútbol popular; en un momento eres el responsable de los libros de cuentas, y al siguiente te encuentras jugando como sustituto ante el Bayern Munich".

Un aficionado escribió: "Con sinceridad, me parece algo estupendo; el hombre está con el club desde hace 26 años, y ahora puede decir que jugó contra el Bayern Munich".