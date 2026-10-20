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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Tras la victoria en el clásico: Salah lanza un mensaje irónico al presidente del Besiktas

M. Salah
Trabzonspor
Besiktas
Superlig
Egipto
Turquía

El Faraón no deja de brillar

El egipcio Mohamed Salah, estrella del Trabzonspor, se burló de Serdal Adalı, presidente del Beşiktaş, tras el enfrentamiento entre ambos equipos, ayer lunes, en la octava jornada de la liga turca.

El Trabzonspor logró vencer al Beşiktaş por dos goles a cero, con el primer tanto del partido anotado por Ozan Tufan en el minuto 21, mientras que la estrella egipcia añadió el segundo gol para el conjunto local en el minuto 71.

Salah publicó, a través de su cuenta oficial en la red "X", imágenes de su celebración tras el gol que marcó ante el Beşiktaş, y escribió sobre ellas (35%) en alusión a unas declaraciones anteriores del presidente del Beşiktaş.

Salah ya había sido vinculado con un traspaso al Beşiktaş antes de firmar con el Trabzonspor, pero las negociaciones entre ambas partes se complicaron.

Adalı había declarado durante las negociaciones con Salah que Ramy Abbas, agente de la estrella egipcia, pidió elevar su comisión en la operación al 35%, lo que arruinó el traspaso del jugador al Beşiktaş.

Cabe recordar que el gol que Mohamed Salah marcó en el partido lo colocó en solitario como máximo goleador de la liga turca en la presente temporada, con 8 goles.

Salah se incorporó al Trabzonspor al inicio de la presente temporada mediante un traspaso gratuito, en un nuevo desafío, tras el final de su etapa con el Liverpool.

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