La selección marroquí brilló en la fase final del Mundial 2026 y avanzó a cuartos tras vencer 3-0 a Canadá. El sábado en los octavos de final, los «Leones del Atlas» reafirmaron su estatus entre las grandes selecciones, años después de su hito en Catar 2022.

Al comentar la victoria, el comentarista de «beIN Sports», el argelino Hafiz Daraji, afirmó: «Cuatro años después de su histórica actuación en Catar 2022, Marruecos sigue reafirmando su lugar entre las grandes selecciones, manteniendo el mismo ritmo, tras alcanzar los cuartos de final del Mundial 2026 al vencer a Canadá 3-0, con un doblete de Ezzedine Ounahi y el tanto final de Rahimi».

Y concluyó: «Mil felicidades a la selección marroquí y a su afición».

Con este triunfo, los «Leones del Atlas» avanzan con fuerza en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y esperan en cuartos al ganador de Francia y Paraguay, en un duelo que podría ser clave para su objetivo de alcanzar las semifinales por segunda vez consecutiva.