La tristeza se apoderó de los campos de fútbol españoles durante el fin de semana, tras la muerte del delantero Jesús de Miguel a los 30 años, en una tragedia cuyo eco se extendió desde las competiciones de LaLiga hasta los partidos de aficionados, en medio de una amplia ola de condolencias y homenajes al fallecido con un minuto de silencio antes del inicio de los encuentros, mientras el portero del Andorra, Jesús Owono, afronta las consecuencias del suceso a la espera de que se ejecute la sanción impuesta en su contra.

El sitio web "Foot Mercato" reveló que Owono, de 25 años, atraviesa una grave crisis psicológica desde el suceso, hasta el punto de que está pensando en poner fin a su carrera futbolística, después de haberse vuelto incapaz de imaginar un regreso a la práctica del fútbol bajo las circunstancias que está viviendo.

Según el sitio, el portero del Andorra pasa la mayor parte de su tiempo en su casa junto a su familia, con el seguimiento y el apoyo de especialistas en psicología y de miembros del cuerpo técnico y administrativo de su club, en un intento de ayudarle a superar esta difícil etapa.

El medio señaló que las consecuencias del suceso dejaron una profunda huella en el jugador, que se muestra ahora indeciso respecto a su regreso a los terrenos de juego, especialmente al ser consciente de las reacciones hostiles y del recibimiento al que podría enfrentarse por parte de la afición cuando reanude su participación en los partidos.

Estos acontecimientos se producen en un momento en que el fútbol español sigue viviendo un estado de tristeza por la muerte de Jesús de Miguel, después de que los partidos de las distintas categorías y competiciones se convirtieran en ocasiones para honrar su memoria, en una escena que reflejó la magnitud de la conmoción por su pérdida.