Tras la temporada en blanco del Real Madrid, arranque decepcionante de Arbeloa en el Fulham

Álvaro Arbeloa afronta la aventura de dirigir al Fulham, tras su salida del Real Madrid después de una temporada en blanco.

El técnico español perdió por dos goles a cero ante el Norwich City, en su primer partido con el Fulham, y al exentrenador del Real Madrid todavía le queda mucho trabajo por delante.

El diario As señaló: «Tras la derrota ante el Norwich, los círculos de la Premier League han empezado a preguntarse si Arbeloa será capaz de sacar adelante un proyecto que parece destinado a sufrir para mantenerse una temporada más en la máxima categoría».

El camino de Arbeloa como entrenador de élite no ha sido nada fácil, pues el Real Madrid es un club cuyas altas exigencias impiden a muchos mantenerse en el banquillo del estadio Santiago Bernabéu.

Y después de un año entero sin dirigir, Arbeloa puso rumbo a Inglaterra para tomar las riendas de uno de los clubes más históricos de la Premier League.

Las diferencias entre LaLiga y la Premier League son muy evidentes, ya que el aspecto físico predomina sobre cualquier otro aspecto táctico, y además el estilo de juego es más directo y vertical en comparación con lo que sucede en España.

Ahora, tras la primera derrota y a menos de un mes del inicio de la Premier League, empiezan a aparecer las señales de urgencia a orillas del río Támesis, y el Fulham debe moverse para reforzar la plantilla y darle un nuevo aspecto.

Arbeloa demostró, durante ciertos periodos de su experiencia en Madrid, su capacidad para dotar al conjunto blanco de una identidad propia, antes de que todo terminara por derrumbarse.

Pero el proceso de construcción no será sencillo, y las pruebas que esperan al técnico español revelarán al mundo la verdadera madera de la que está hecho.

As concluyó: «Solo el tiempo dirá si Arbeloa triunfa en esta aventura, o si volverá a caer del lomo de un caballo que nunca logró dominar».