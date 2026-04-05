Tras la sorpresa del Al-Hilal, Riyad Mahrez seduce a la afición del Al-Ahly con una promesa histórica

El astro argelino Riyad Mahrez, extremo del Al-Ahli de Yeda, sedujo a la afición de su club recordándoles su promesa histórica sobre la capacidad del equipo para hacerse con el título de la actual edición de la Liga Roshen.

Mahrez había prometido a la afición del Al-Ahli ganar la Liga Roshen durante la celebración del título de la pasada edición de la Liga de Campeones de Asia.

Mahrez decidió volver a publicar el vídeo de la promesa histórica a través de su cuenta oficial en la red social «X» en las últimas horas.

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Esto se produjo tras el empate del Al-Hilal ante el Al-Taawoun (2-2) en la jornada 27 de la Liga Roshen, en la que perdió dos puntos, quedando empatado con el Al-Ahli en el segundo puesto, aunque solo le supera por diferencia de goles, a siete jornadas del final.

El Al-Ahli se había impuesto en la misma jornada al Damac por 3-0, ayer sábado en su estadio y ante su afición.



