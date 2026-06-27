Amir Qalinoi, seleccionador de Irán, mostró su decepción tras el 1-1 ante Egipto, esta mañana de sábado en Seattle (Estados Unidos). El técnico atribuyó el resultado a las duras condiciones logísticas que sufrió su equipo durante el torneo y a la mala suerte en los últimos instantes, tras la anulación de un gol por un fuera de juego milimétrico, y el posterior cabezazo de Saeed Ezzatollah que golpeó el larguero en el tiempo añadido.

El equipo, que buscaba ganar para clasificar como segundo del Grupo 7 tras Bélgica, había superado circunstancias excepcionales: debió trasladar su concentración de Arizona a Tijuana antes del torneo, coincidiendo con las tensiones políticas y militares entre Irán y Estados Unidos.

En el 93, con el encuentro al borde del infarto, el defensa iraní Shujaa Khalilzadeh creyó marcar el gol más valioso de la historia de su país y lo celebró quitándose la camiseta. Incluso salió del montón de compañeros con unas gafas de sol para festejar la ventaja (2-1) y el histórico pase a la siguiente ronda; pero la alegría duró segundos, Sin embargo, el VAR anuló la jugada por un fuera de juego milimétrico, lo que dio a Egipto el pase histórico a dieciseisavos de final, mientras Irán esperaba complicadas cuentas para avanzar como uno de los mejores terceros.

Tras el encuentro, Galinovi declaró a ESPN: «Hay reglas claras basadas en la tecnología y las acepto, pero estoy destrozado por esta maldición: anularnos un gol por milímetros es justicia tecnológica, pero una mala suerte que te vuelve loco. Siempre he dicho que somos un equipo injustamente tratado, y ahora puedo decir que también somos un equipo gafe», en referencia a las estrictas restricciones de viaje y a la denegación de visados para entrar a Estados Unidos a algunos miembros de su cuerpo técnico.

El informe detalló las penurias de la delegación iraní, que tuvo que volar de México a Estados Unidos para los dos primeros partidos, llegando un día antes y partiendo justo tras el final; Qalinoi describió el desgaste físico: «En el fútbol, la energía baja tras un partido, y si te obligan a viajar tres horas de regreso, la recuperación se destruye. Nos lo han hecho tres veces; su trato ha sido atroz y perjudicial, y espero que el mundo lo vea, sin olvidar la guerra que sufre nuestro país».

Finalmente, pidió a Gianni Infantino que evite en el futuro restricciones similares y rindió homenaje a su país: «Les digo a mi nación y al equipo: lo que estos jóvenes han logrado esta noche, a pesar de todos estos obstáculos, quedará escrito en letras de oro en la historia, y el mundo está ahora orgulloso de Irán».