Tras la semifinal del Mundial, Argentina acusa a Gran Bretaña de invasión militar

Argentina acusó a un buque de guerra británico de realizar una «navegación ilegal» en sus aguas, horas después de que su selección venciera 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

El canciller argentino, Pablo Kerno, denunció una «incursión militar» de la Marina Real en aguas argentinas, según informó The Guardian.

Lee también

¿Qué pasó cuando Argentina se enfrentó a España en el Mundial?

¿A cuánto ascendió la posesión de Argentina en la segunda parte contra Inglaterra?

Kernou afirmó que el buque HMS Medway ingresó a aguas argentinas a principios de julio sin notificación oficial y que se presentó una nota de protesta a la embajada británica.

La respuesta británica

Downing Street respondió que Londres avisó a Buenos Aires del viaje, calificado como una «visita logística rutinaria a Chile».

El portavoz del primer ministro declaró: «Notificamos con antelación al Gobierno argentino que el HMS Medway realizaría una visita logística rutinaria a Chile entre el 5 y el 8 de julio para apoyar las operaciones de prospección científica británicas en la Antártida, que proporcionarán provisiones y suministros esenciales para la continuidad de la investigación científica en la Antártida».

Y añadió: «La Marina Real actúa siempre en plena conformidad con el derecho internacional. El trayecto desde las Islas Malvinas hasta Chile se realizó por la ruta más corta posible, teniendo en cuenta la seguridad operativa y las condiciones meteorológicas, para garantizar la entrega a tiempo».

El HMS Medway es un patrullero de la clase River Batch 2 con base habitual en las Islas Malvinas.

La acusación argentina llegó tras la polémica de los jugadores de su selección, que mostraron una pancarta con el mensaje «Las Malvinas son argentinas» tras vencer 2-1 a Inglaterra.

Las tensiones entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas, que en 1982 llevaron a una guerra ganada por Reino Unido tras la invasión argentina, siguen vivas.

Buenos Aires sigue reclamando la soberanía sobre las Islas Malvinas, ubicadas a unas 8.000 millas de Gran Bretaña y a solo 300 millas del territorio continental argentino.

Antes del encuentro, la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, llamó «invasores» y «piratas usurpadores» a los ingleses, y tras el partido celebró la victoria con un vídeo de soldados argentinos.