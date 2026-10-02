La dirección de la selección de Arabia Saudí envió un mensaje claro a todos los jugadores del combinado nacional, al confirmar que el reglamento interno de la concentración no sitúa a ningún jugador por encima de la rendición de cuentas, y que el tratamiento de las infracciones no se limitará a las advertencias, en un paso que refleja la firmeza de los responsables en mantener la disciplina antes de los compromisos importantes.

Según lo informado por la red de canales saudí "Al Arabiya", el reglamento incluye un apartado que estipula la sanción de cualquier jugador que difunda contenido que pueda perturbar la armonía general dentro de la concentración de la selección o agitar a la opinión pública, lo que otorga a los cuerpos técnico y administrativo la facultad de aplicar las sanciones previstas en el reglamento en caso de que se produzcan tales infracciones.

La red explicó que la aplicación del reglamento al pie de la letra contra Musab Al Juwayr, tras su exclusión de la concentración de la selección de Arabia Saudí, envió un mensaje directo al resto de los jugadores, cuyo contenido es que los responsables van en serio con la aplicación de las normas y los controles internos, sin tener en cuenta el nombre del jugador o su valor técnico dentro del grupo.

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La situación de Al Juwayr se convirtió así en un ejemplo práctico de cómo la dirección de la selección trata cualquier infracción del reglamento, después de que las normas existentes dentro de la concentración pasaran de ser meras instrucciones anunciadas a procedimientos que pueden aplicarse realmente cuando se incumplen los controles, lo que refuerza la importancia del compromiso durante el próximo periodo.

Este paso llega en un momento delicado para la selección de Arabia Saudí, que se prepara para continuar su recorrido en la Copa del Golfo, donde el grupo necesita la mayor concentración y tranquilidad posible, lejos de cualquier crisis paralela o contenido que pueda provocar polémica en torno a los jugadores o afectar al ambiente dentro de la concentración.

Según lo recogido por "Al Arabiya", la aplicación de la sanción a Al Juwayr dio a los jugadores de la selección un indicio claro de la seriedad de los responsables en la aplicación del reglamento, de modo que el mensaje dentro de la concentración del combinado nacional se volvió más claro: las normas no son meros apartados escritos, sino controles que se aplicarán cuando se incumplan.



