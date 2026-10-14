Tras la sanción a Vinicius: la Federación Española anuncia una buena noticia para el Real Madrid

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol decidió anular la tarjeta amarilla que recibió el francés Ibrahima Konaté, defensa del Real Madrid, durante el partido ante el Villarreal, después de aceptar el recurso presentado por el club blanco, con lo que el jugador queda libre del riesgo de sanción antes del esperado Clásico frente al Barcelona.

Konaté había llegado a cuatro tarjetas amarillas esta temporada, lo que le situaba bajo la amenaza de perderse el partido contra el Barcelona en caso de recibir una nueva amonestación en el próximo encuentro del Real Madrid ante el Sevilla, previsto para el domingo.

Tras la decisión de anular la tarjeta, la cuenta del defensa francés se redujo a tres amarillas, por lo que su situación disciplinaria es ahora más segura antes del esperado duelo.

El Comité de Competición revela los motivos de la decisión

Según el diario "Marca", el comité explicó que Konaté recibió la tarjeta amarilla en el minuto 81 del partido contra el Villarreal, después de que el árbitro considerara que había derribado a uno de los jugadores rivales en la disputa del balón, interrumpiendo así un ataque prometedor.

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Sin embargo, el Comité de Competición, tras revisar las alegaciones del Real Madrid y los vídeos que el club presentó para respaldar su postura, concluyó que existía un error material manifiesto en la descripción de la acción que dio lugar a la amonestación del jugador.

En los fundamentos de la decisión se señala que la revisión de las imágenes mostró que no hubo contacto entre Konaté y el jugador rival, lo que contradice la base en la que se apoyó el árbitro para mostrar la tarjeta amarilla.

En consecuencia, el comité decidió aceptar el recurso del Real Madrid y anular la amonestación, en un paso que concede al defensa francés la posibilidad de jugar ante el Sevilla sin la preocupación de perderse el Clásico por acumulación de tarjetas.

La decisión llega en un momento en el que el comité anunció la sanción de cuatro partidos para Vinicius Júnior, estrella del Real Madrid, lo que supone su ausencia en el partido del Clásico.