El exjugador del Liverpool y del Manchester United, Michael Owen, cree que el Arsenal es el candidato con más opciones para revalidar el título de la Premier League esta temporada, y ha revelado su pronóstico sobre los seis primeros equipos.

Owen dijo en declaraciones al diario "Metro": "Creo que puede haber unos pocos aspirantes al título esta temporada".

Y añadió: "Si te fijas en la cifra de puntos del Arsenal, verás que no llegó a los noventa, así que solo tienen que retroceder un poco, y como el Chelsea no participa en Europa, pueden lanzar un desafío".

Y prosiguió: "El Arsenal es el candidato con más opciones, sin duda, pero no es seguro que vayan a ganar con facilidad".

Owen prevé que el Liverpool y el Chelsea sean los rivales más cercanos del Arsenal esta temporada.

Owen continuó: "La temporada pasada no fue extraordinaria en el Liverpool, el estilo de juego no fue tan bueno como antes y encajaron demasiados goles".

Y siguió: "Pero la salida de Slot y la llegada de Iraola en su lugar suponen un nuevo estilo de juego. Es cierto que aporta mucha emoción gracias a su estilo en el Bournemouth, pero el Liverpool es un club mucho más grande, y la presión aumenta ahora".

Owen añadió sobre las aspiraciones del Chelsea de ganar el título: "El Chelsea ha vuelto a gastar sumas enormes en el mercado de fichajes, pero quizá esta vez tengan un entrenador capaz de controlar el vestuario y extraer lo mejor de los jugadores, para que jueguen como un solo equipo y sean regulares".

Y señaló: "No participar en el fútbol europeo es un factor importante, y debería darles la oportunidad de rendir bien a lo largo de la temporada".

Y al ser preguntado por su pronóstico para los seis primeros equipos de la Premier League la próxima temporada, dijo: "En este momento, elegiría al Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United y luego Tottenham".

El Manchester City inicia con su nuevo entrenador, Enzo Maresca, una nueva etapa tras la salida de su histórico técnico Pep Guardiola, que forjó una época destacada dentro del club celeste durante 10 temporadas en las que no bajó de los tres primeros puestos.



















