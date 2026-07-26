El Paris Saint-Germain se retiró oficialmente de la carrera por fichar al extremo marfileño Yan Diomandé, jugador del Leipzig alemán, dejando al Real Madrid solo en las negociaciones, pese a que este último ha negado categóricamente haber alcanzado cualquier acuerdo definitivo, o siquiera preliminar, con el club alemán hasta el momento.

Florian Plettenberg, corresponsal de la cadena "Sky Sport Alemania", confirmó que el Paris Saint-Germain consideró que las exigencias económicas del Leipzig eran exageradas.

En un comunicado oficial, el club francés señaló: "El Paris Saint-Germain ha retirado su interés y sus ofertas por el fichaje de Yan Diomandé, ya que el salario solicitado no se ajusta al presupuesto ni a los principios del club, pues la dirección no desea abandonar el sistema económico actual y mantener el equilibrio del equipo".

No hay acuerdo entre el Madrid y el Leipzig

Plettenberg desmintió categóricamente las informaciones periodísticas que hablaban de que el Real Madrid había alcanzado un acuerdo con el Leipzig, y aseguró que todas las partes implicadas le confirmaron que no existe ningún acuerdo, ni oficial ni preliminar, hasta este momento.

El corresponsal alemán aclaró que las negociaciones entre ambas partes se reanudarán mañana lunes, y señaló que algunas fuentes mediáticas buscan publicar las noticias primero, aunque las negociaciones no se hayan completado, en una carrera frenética por la primicia.

El Madrid, el favorito pese a la falta de desenlace

Pese a la ausencia de un acuerdo oficial, Plettenberg afirmó que el traspaso de Diomandé al Real Madrid sigue siendo muy probable, especialmente tras la retirada del Paris Saint-Germain y al quedar el club blanco como único competidor en la carrera, señalando que el Madrid cuenta con la mejor oportunidad para cerrar la operación desde el pasado sábado.