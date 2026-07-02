Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Tras la remontada de Bélgica, la estrella de Marruecos se burla del seleccionador de Senegal

Belgium vs Senegal
Belgium
Senegal
World Cup
M. Chibi
P. Thiaw
Bélgica
Senegal
EE. UU.
Marruecos

El partido acabó con una victoria agónica de los «Diablos Rojos».

La estrella marroquí se burló del seleccionador de Senegal, Babi Thiaw, tras la eliminación del equipo africano en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026 a manos de Bélgica, ayer miércoles.

La selección belga avanzó a octavos tras ganar 3-2 a Senegal el miércoles en Seattle.

El encuentro llegó a la prórroga, donde los Diablos Rojos ganaron tras un penalti de Yuri Tielemans en el 120+5.

El diario «As» publicó una historia de la cuenta de Instagram de Mohamed El-Shebi, jugador de Pyramids, con una foto de Pape Thiaw y el comentario: «Ahora vete a llorar», junto a un emoji riendo.

El-Shebi había estado en la prelista de Marruecos para el Mundial 2026 y se entrenó en el complejo Mohammed VI de Salé antes de ser descartado.

World Cup
USA crest
USA
USA
Belgium crest
Belgium
BEL

La noticia se propagó rápidamente y el portal francés «Foot Mercato» la reprodujo, relacionándola con la final de la última Copa Africana de Naciones entre ambos equipos.

Anuncios