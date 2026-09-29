Entre la calma española y la ambición marroquí, todas las miradas se dirigen a una nueva batalla en torno a uno de los puestos más importantes del Mundial 2030: el partido final. Y mientras España se mueve con confianza para mantener la final dentro de su territorio, Marruecos sigue presionando con fuerza para arrancar mayores beneficios de la candidatura conjunta, en medio de un nuevo escenario que podría redibujar el mapa del torneo.

La Federación Española de Fútbol continúa sus gestiones para garantizar la celebración del partido final en España, apoyándose en la posición deportiva y logística del país como principal responsable de la organización del Mundial 2030, junto a su asociación con Portugal. La identidad del estadio que acogerá la final aún no está resuelta oficialmente, y las ciudades de Madrid y Barcelona siguen entre las opciones más destacadas sobre la mesa.

Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, declaró: «El partido final debe celebrarse en España, no hay otra opción. Somos una gran potencia y líderes mundiales en todo, pero la mayor alegría sería disputar el partido final en España», subrayando que su país no ve motivo para dudar de su derecho a albergar el encuentro más importante del torneo.

Por el contrario, no parece que Marruecos esté dispuesto a ceder con facilidad. Fouzi Lekjaa lidera fuertes gestiones para reforzar la posición de su país dentro de la candidatura, con una clara orientación hacia Casablanca como uno de los ejes principales del torneo. Marruecos trabaja en la construcción de un estadio enorme con capacidad para unos 115.000 espectadores, en un paso que refleja su ambición de acoger uno de los partidos más importantes del Mundial, y quizás el propio partido final.









¿Inauguración marroquí y final española?

En medio de este pulso, surge un escenario que podría representar una solución intermedia: «celebrar el partido inaugural en Marruecos, mientras que el partido final se disputaría en España», según informó el diario español Marca.

Esta propuesta podría otorgar a Marruecos una presencia destacada en la inauguración del torneo, conservando España el enfrentamiento más importante, pero al mismo tiempo abre interrogantes sobre la forma de participación de los tres países de Sudamérica, que se sumaron a la candidatura para celebrar los 100 años de la primera edición de la Copa del Mundo.

Y mientras continúan las negociaciones entre bastidores, España parece decidida a resolver el asunto de la final a su favor, en un momento en que Marruecos sigue presionando para arrancar el mayor número posible de beneficios del Mundial 2030.

Con la proximidad de las elecciones de la FIFA y la complejidad de algunos cálculos dentro de la Unión Europea, el destino de la final del Mundial 2030 sigue abierto a más de una posibilidad, a la espera de la última palabra.