Tras el fracaso de sus intentos por fichar al brasileño Vinicius Junior, el Arsenal dirigió su mirada hacia su compatriota y compañero en el Real Madrid, Endrick, en un nuevo intento por hacerse con uno de los talentos ofensivos más destacados del fútbol brasileño, aunque el club blanco cerró la puerta a la salida de su joven delantero.

Según informó la cadena «talkSPORT», el Arsenal mantuvo conversaciones iniciales con el Real Madrid para explorar la posibilidad de fichar a Endrick, y el club inglés estaba dispuesto a tantear la postura de los dirigentes merengues mediante la presentación de una oferta oficial para hacerse con los servicios del jugador durante el actual periodo de fichajes.

El movimiento del Arsenal llega en medio del deseo de la directiva del club de añadir una nueva opción ofensiva a la plantilla del equipo, de cara a competir por la Premier League y la Liga de Campeones, mientras que los responsables del conjunto gunner consideran que la situación de Endrick dentro del Real Madrid podría abrir la puerta a cerrar la operación.

El delantero brasileño se incorporó al Real Madrid procedente del Palmeiras en 2024, pero hasta ahora no ha tenido la oportunidad de participar de forma regular con el primer equipo, antes de disputar la temporada pasada cedido en el Lyon, donde sus continuas participaciones contribuyeron a recuperar su nivel, y marcó 8 goles y dio 8 asistencias en 21 partidos.

La competencia por el puesto de Endrick dentro del Real Madrid aumentó tras la llegada de Carlos Espai, quien logró a su vez ver puerta durante la jornada inaugural de la Liga ante el Espanyol, lo que dio al Arsenal un motivo adicional para intentar aprovechar la situación de competencia por las posiciones ofensivas.

Pero los intentos del club inglés chocaron con una postura contundente del Real Madrid, después de que el periodista italiano Fabrizio Romano revelara que el club español no piensa desprenderse de Endrick durante el actual periodo de fichajes, pese a la solicitud presentada por el Arsenal para hacerse con sus servicios.

La decisión de mantener al jugador cuenta con un claro respaldo del entrenador José Mourinho y de la junta directiva del Real Madrid, que se aferran a la continuidad del delantero brasileño en las filas del equipo, al considerarlo un proyecto importante para el futuro.

En cuanto al propio Endrick, no planea marcharse del Santiago Bernabéu y se aferra a continuar su trayectoria con el Real Madrid.