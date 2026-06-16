Tras la polémica sobre Al-Oweis, la FIFA se desvincula de la elección de Valverde para el premio de Arabia Saudí y Uruguay

La FIFA ha desmentido que Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, fuera elegido mejor jugador del partido de Uruguay contra Arabia Saudí en el Mundial 2026.

Valverde jugó de titular en el 1-1 entre Arabia Saudí y Uruguay, esta madrugada en el Hard Rock Stadium de Miami, en la primera jornada del Mundial.

Al final del partido, el jugador del Real Madrid recibió el premio al mejor del encuentro, decisión que generó polémica tras la brillante actuación del portero saudí Mohamed Al-Owais.

La FIFA aclaró al diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat» que no eligió a Valverde, sino que el público votó a través de su web oficial.

La FIFA aclaró que, en los últimos 15 minutos del encuentro, sometió a votación popular los nombres de Valverde, Al-Owais y el defensa saudí Abdul-Ilah Al-Omari, resultando ganador el uruguayo.

Al-Owais sigue siendo, hasta ahora, el portero con más atajadas en el Mundial 2026: nueve, cuatro dentro del área, y gracias a ellas Arabia Saudí sumó su primer punto.