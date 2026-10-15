El enfrentamiento entre la Roma y el Real Madrid en la Champions League dejó una serie de situaciones arbitrales polémicas, en un partido en el que el árbitro francés François Letexier no ofreció una actuación impecable, según una evaluación italiana que repasó las jugadas más destacadas del encuentro en el estadio Olímpico.

Letexier ya había estado en el centro de las críticas hace unos tres meses por la polémica de su actuación en el partido entre las selecciones de Egipto y Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, cuando anuló un gol a Egipto e ignoró la señalización de dos penaltis, en decisiones cuya validez fue cuestionada por los expertos en arbitraje.

Y parece que la polémica acompaña a Letexier a donde vaya, aunque esta vez en menor grado, en medio de las críticas italianas tras las decisiones del árbitro francés en el partido entre la Roma y el Real Madrid.

El diario italiano "Corriere dello Sport" puso el foco en los errores en las decisiones de fuera de juego, que llevaron a la anulación de dos goles válidos, señalando que "la responsabilidad de estos errores no recae únicamente en el árbitro principal, sino que la comparte con sus asistentes, mientras que la tecnología resolvió algunas situaciones y puso las cosas en su sitio".

Letexier y sus asistentes se equivocan en los fueras de juego y la tecnología interviene

No fue un partido excepcional para el árbitro francés Letexier, que debe compartir la responsabilidad de los errores con sus asistentes.

El informe explicó que el árbitro y sus asistentes no lograron gestionar bien las situaciones de fuera de juego, e incluso su comprensión de algunas de ellas fue muy deficiente, lo que derivó en la anulación de dos goles que debieron haberse concedido.

"Corriere dello Sport" añadió que anular dos goles válidos no es cosa menor en este nivel de competición, incluso reconociendo que la tecnología es capaz, en casos como estos, de superar los límites de las capacidades humanas y llegar a decisiones precisas.

En contrapartida, el informe señaló que el árbitro francés aplicó un criterio exigente al señalar las faltas desde el inicio del partido, y mantuvo la misma línea incluso en las situaciones decisivas dentro del área.

Según las cifras recogidas en la evaluación, Letexier señaló 23 faltas durante el encuentro y mostró cuatro tarjetas amarillas, apuntando además que pasó por alto una amarilla adicional que merecía Marc Cucurella, después de agarrar a Soulé y obstaculizarlo.

El diario italiano otorgó al árbitro francés una calificación de 6 puntos sobre 10.

¿Mereció Bellingham un penalti ante la Roma?

El Real Madrid protestó reclamando un penalti a favor de Jude Bellingham, en una jugada previa al gol de Malen que fue anulado en un principio por fuera de juego.

La evaluación explicó que sí hubo un contacto de Mancini con el pie izquierdo de Bellingham, pero fue un contacto leve, insuficiente para señalar penalti.

En consecuencia, el informe consideró que la decisión de no conceder el penalti al jugador del Real Madrid fue correcta, pese a las protestas del conjunto blanco por la jugada.

Los goles de la Roma y el Real Madrid

La evaluación abordó varias situaciones relativas a la validez de los goles, confirmando que los goles concedidos fueron correctos, con la excepción del gol de Mbappé, que fue anulado por fuera de juego.

El gol de Malen anulado en un principio

Soulé pasó el balón a Malen en un momento en el que pareció que el delantero neerlandés estaba en posición de fuera de juego, por lo que el segundo asistente, Rahmouni, levantó su bandera señalando la infracción.

Pero la tecnología de fuera de juego semiautomático (SAOT) corrigió la decisión, tras mostrar que Federico Valverde mantenía a todos los jugadores en posición correcta, por lo que el gol de Malen era válido y no merecía ser anulado.

El gol de Espí, válido a pesar de las dudas

La evaluación confirmó también la validez del gol de Carlos Espí, explicando que llegó tras un cabezazo de Endrick que detuvo el portero Giulini, antes de que el balón llegara a Espí, que la mandó al fondo de la red.

El informe señaló que Wesley fue el jugador más determinante para mantener a Espí en posición correcta, después de retrasarse en adelantarse para ejecutar la trampa del fuera de juego, y que Molina también contribuyó a mantener al delantero del Real Madrid en posición de no fuera de juego.

El gol anulado a Mbappé era fuera de juego

En cambio, la evaluación indicó que la decisión de anular el gol de Kylian Mbappé fue correcta, después de que la imagen mostrara que estaba adelantado por un margen mínimo respecto al talón izquierdo de De Roon en el momento del pase, lo que lo situaba en posición de fuera de juego.

Evaluación del árbitro asistente de vídeo

El neerlandés Higler se encargó de la labor de árbitro asistente de vídeo (VAR), y la evaluación le otorgó un 6,5 sobre 10, señalando que tuvo mucho trabajo durante el partido, pero la tecnología le facilitó la tarea de revisar las situaciones y tomar las decisiones adecuadas.