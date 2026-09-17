Tras la polémica del trío del Madrid: revelan la postura de Yamal sobre la camiseta de apoyo a Ceuta

Informes periodísticos revelaron que la decisión del Barcelona de no participar en la iniciativa de vestir camisetas con un mensaje de apoyo a la ciudad de Ceuta no estuvo ligada únicamente al carácter político que podría interpretarse del lema, sino que la postura de Lamine Yamal desempeñó un papel decisivo en la resolución de la posición del club catalán.

Según lo publicado por el portal marroquí Le360 en su edición francesa, el Barcelona aún estudiaba la posibilidad de sumarse a la iniciativa antes del duelo ante el Racing de Santander, disputado la noche de ayer miércoles en LaLiga española, hasta que supo que su joven delantero no deseaba vestir la camiseta destinada a esta campaña.

El informe señaló que, tras ello, la dirección del Barcelona decidió no involucrar a todo el equipo en la iniciativa, con el fin de evitar poner concretamente a Yamal en el punto de mira, ya sea a través de críticas o de insultos racistas en las redes sociales.

La experiencia del Real Madrid presente

Esta decisión está relacionada, según el mismo informe, con lo ocurrido con el Real Madrid durante el duelo ante el Elche, cuando Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté y Vinicius Junior optaron por levantar sus camisetas de una manera que dejaba el lema "Todos somos Caballas" menos visible en comparación con sus compañeros.

La actuación del trío provocó una ola de reacciones y críticas, antes de que el Real Madrid confirmara que cada jugador tiene libertad para tomar su decisión sobre participar o no en la iniciativa.

Asimismo, Abdessamad Ezzalzouli, jugador de la selección marroquí, fue objeto a su vez de una dura campaña de críticas tras vestir la camiseta de apoyo a Ceuta junto a sus compañeros del Real Betis antes del partido contra el Villarreal.

Esto se produce en medio de una sensibilidad particular que rodea a Lamine Yamal, nacido en España de padre marroquí y madre de Guinea Ecuatorial, y que estuvo cerca de jugar para la selección marroquí, pero prefirió la selección española y se convirtió en una de las principales estrellas del mundo a una edad temprana tras conquistar los títulos de la Copa del Mundo y la Eurocopa.