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El Barcelona presentará mañana martes su recurso ante el Comité de Competición por la tarjeta roja que vio el centrocampista Fermín López en el partido ante el Villarreal, que terminó con derrota azulgrana por 3-2 el pasado domingo.

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Fermín López, de 23 años, fue expulsado en el minuto 74 del partido cuando se encontraba en el banquillo, en un episodio que ha desatado una gran polémica en el fútbol español.

Según el acta oficial redactada por el colegiado canario Alejandro José Hernández , en el minuto 74 el jugador López Marín, Fermín, fue expulsado por el siguiente motivo: levantarse del banquillo, dirigirse hacia el cuarto árbitro, acercarse mucho a él, protestar en voz alta y repetir la frase «¡No te metas conmigo!».

El árbitro añadió en el acta que el jugador abandonó el terreno de juego y se dirigió al vestuario antes de que se le mostrara la tarjeta roja, lo que complicó aún más el episodio, ya que la expulsión se produjo después de que el futbolista hubiera salido del campo.

El acta arbitral detalla las circunstancias de la expulsión: Fermín protestó airadamente una de las decisiones arbitrales en la segunda parte y después abandonó el terreno de juego sin que el colegiado pudiera mostrarle directamente la tarjeta roja.

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Según publica el diario Mundo Deportivo, que cita a una fuente del Barcelona, el club catalán sostiene que el centrocampista no dirigió ningún insulto al asistente del árbitro y que su reacción fue fruto de la tensión del momento, ya que el Barcelona tenía que remontar dos goles de desventaja ante el Villarreal.

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La misma fuente añadió que los servicios jurídicos del Barcelona argumentarán que lo ocurrido fue un acto aislado de mala conducta y no una protesta formal, con la esperanza de que se valore conforme a un artículo disciplinario distinto, lo que podría reducir la sanción de Fermín a un solo partido.

El Barcelona presentará sus alegaciones ante el Comité de Competición mañana martes con la intención de que la sanción a su jugador se quede en un partido como máximo, sobre todo porque el equipo afronta encuentros decisivos en la Liga.

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Por su parte, Iturralde González, experto arbitral del diario AS y de la Cadena SER , ha avanzado que Fermín será castigado con dos partidos de suspensión por protestar desde el banquillo, lo que supondría su ausencia en los encuentros ante el Deportivo de La Coruña en Riazor y ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou.

Una fuente cercana al Comité de Competición señaló que el órgano estudiará con detenimiento el acta arbitral y los argumentos del Barcelona antes de emitir su decisión definitiva, y que tendrá en cuenta las circunstancias del episodio, la naturaleza de la protesta y la ausencia de un insulto directo, tal y como sostiene el club catalán.

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El cuerpo técnico del Barcelona, encabezado por Hans Flick, espera recuperar pronto a Fermín, sobre todo ante las lesiones y bajas que sufre el equipo en las últimas semanas y la necesidad de contar con todos sus jugadores en la pelea por el liderato de la Liga.

Se espera que el Comité de Competición dé a conocer su decisión en los próximos días, una resolución que determinará el futuro de Fermín: un partido de sanción, como desea el Barcelona, o dos, como pronostican los expertos arbitrales, en un caso que se ha convertido en la comidilla del fútbol español.