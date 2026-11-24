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El Manchester United ha conseguido anular la sanción de un partido impuesta a su defensa francés Leny Yoro, después de que se aceptara el recurso presentado por el club contra su expulsión en el duelo ante el Liverpool, por lo que el jugador estará disponible para enfrentarse al Brentford el próximo sábado en la Premier League.

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Yoro vio la roja directa en el minuto 8 del partido ante el Liverpool, el pasado domingo, tras una entrada sobre Alexander Isak cerca del área, en un encuentro que terminó con la derrota del Manchester United por 4-0 y que supuso el debut de Mauricio Pochettino al frente del banquillo del conjunto mancuniano.

La Federación Inglesa de Fútbol anunció que aceptaba el recurso del Manchester United y, según publicó el diario «Daily Mail», su comunicado señalaba: «A Leny Yoro se le ha levantado la sanción de un partido tras prosperar su reclamación por expulsión injusta. El jugador del Manchester United fue expulsado por evitar una ocasión manifiesta de gol durante el partido de su equipo en la Premier League ante el Liverpool el domingo 22 de noviembre. Los motivos por escrito de la Comisión Reguladora Independiente sobre esta decisión se publicarán a su debido tiempo».

La expulsión de Yoro llegó después de que empujara por detrás a Isak cuando este se dirigía hacia la portería, por lo que el árbitro Sam Barrott señaló falta a favor del Liverpool, y Dominik Szoboszlai transformó el lanzamiento directo para firmar el primer gol de su equipo.

Sin embargo, el Manchester United sostuvo en su recurso que Yoro no privó al delantero del Liverpool de una ocasión manifiesta de gol, al considerar que el portero Senne Lammens tenía opciones de llegar al balón antes que Isak, motivo por el que el club impugnó la roja directa.

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Pese a que el recurso prosperó, Howard Webb, presidente del organismo de árbitros profesionales, ya había defendido la decisión del colegiado en su análisis de la jugada, al asegurar que la falta en sí era clara, aunque el debate giraba en torno a si se cumplían las condiciones de una ocasión manifiesta de gol.

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Webb explicó que el árbitro tuvo en cuenta la dirección del juego hacia la portería, la posición del balón cerca del área y la presencia de un solo defensor en la trayectoria de la jugada, además de la capacidad de Isak para conservar el balón y alcanzarlo antes que el portero.

Señaló que Isak tenía el control del balón y había logrado superar a Yoro antes de sufrir la falta que lo derribó, aunque reconoció que existía la duda de si Lammens podía llegar primero al balón.

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Webb afirmó que el árbitro tomó su decisión según su valoración de la acción sobre el terreno de juego, antes de que el VAR revisara la jugada, y explicó: «Fue la decisión que tomó el árbitro en el campo, y después el VAR la comprobó para ver si era clara y manifiestamente errónea, y llegó a la conclusión de que no lo era».

Añadió que la existencia de dudas sobre si Isak podía llegar al balón no significa necesariamente que la decisión del árbitro fuera claramente errónea, y subrayó que el delantero avanzaba a gran velocidad hacia la portería, lo que respaldaba el criterio del colegiado para decretar la expulsión.

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El episodio se suma a una serie de decisiones arbitrales que han provocado las protestas del Manchester United en los últimos tiempos, ya que Webb pidió disculpas al club el pasado mes de septiembre después de que se diera por válido el gol de Erling Haaland que dio al Manchester City la victoria en el derbi de Old Trafford (1-0), por un error del VAR al evaluar la posición de fuera de juego de Enzo Fernández.

Además, la pasada temporada Webb reconoció un error arbitral en el Manchester United-Brentford, cuando el capitán de este último, Nathan Collins, no fue expulsado tras derribar a Bryan Mbeumo dentro del área, en un partido que el United perdió por 3-1.

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De este modo, el Manchester United recupera a Leny Yoro antes de recibir al Brentford en Old Trafford, después de que el defensa estuviera en riesgo de perderse el encuentro por la roja ante el Liverpool, en un momento en el que el equipo busca superar los efectos de la dura derrota y recuperar la estabilidad en la Premier League.

El Manchester United ocupa la 19.ª posición (penúltimo) en la clasificación de la Premier League con solo 8 puntos tras 11 jornadas, con una única victoria.