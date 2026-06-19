Tras la peor lesión del Mundial, Catar se mide a Canadá con nueve jugadores

En la segunda jornada del Mundial 2026, Catar jugó contra Canadá y recibió dos expulsiones.

Hamam Al-Amin fue expulsado en el minuto 33 por una falta sobre Saïl Larin, quien se encaminaba a un mano a mano con el portero Mahmoud Abu Nada.

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El árbitro señaló primero penalti, pero tras revisar el VAR concedió un tiro libre directo al borde del área y mostró la roja.

Según «stats foot», Hammam Al-Amin igualó así el récord de expulsión más rápida en un Mundial, logrado por el colombiano Carlos Sánchez en 2018.

En el 54’, Asim Madbo vio otra roja directa por una entrada dura a Ismail Koné, que salió en camilla.

La lesión de Koné parecía muy grave, mientras sus compañeros se llevaban las manos a la cabeza e intentaban enfrentarse a Madbou.



