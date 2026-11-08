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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Tras la pelea en el túnel, el astro "sabio" del Real Madrid acapara los focos en la caldeada noche de Mestalla

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
Primera División
I. Konate
España
Francia

El Real Madrid ganó por tres goles

La estrella del Real Madrid recibió elogios de la afición del conjunto blanco y de los seguidores del Valencia, tras su papel en el partido de ayer, en el estadio de Mestalla, que el Merengue resolvió con un contundente 3-0 en LaLiga.

El portal "tribuna" recogió, citando al periodista Rudra, la intervención del defensa francés, Ibrahima Konaté, durante la trifulca que se produjo entre los dos tiempos, y despertó la admiración de los aficionados de ambos equipos por su comportamiento en una situación tensa.

El encontronazo comenzó después de que los responsables del Valencia protestaran por la falta señalada contra Pablo Mafio, que precedió al gol inaugural de Federico Valverde.

El director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez, se encaró con los responsables del partido antes de que intervinieran varios jugadores del Real Madrid, entre ellos Jude Bellingham, Antonio Rüdiger y Éder Militão.

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El personal de seguridad tuvo que intervenir finalmente, y también surgieron acusaciones de que Rüdiger agredió a uno de los guardias de seguridad durante el incidente, aunque el informe oficial del árbitro no documentó los enfrentamientos en los que se vieron implicados los jugadores.

Konaté se incorporó al Real Madrid procedente del Liverpool tras finalizar su contrato al término de la pasada temporada, y pronto se consolidó como jugador titular bajo la dirección de José Mourinho.

El jugador francés formó una excelente sociedad defensiva con Dean Huijsen, lo que llevó a dejar fuera del once titular a los veteranos defensas Rüdiger y Militão.

 

 

 

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