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Loai Mohamed

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Tras la pareja jordana, un nuevo representante árabe disputará la final del Mundial

España vs Argentina
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EE. UU.

Tres árbitros árabes participarán en la dirección de la cumbre entre Argentina y España

La FIFA ha anunciado el equipo del VAR para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

En el esperado duelo de mañana domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey, el equipo VAR incluye al qatarí Khamis Al-Marri, de 41 años, como asistente de vídeo.

La FIFA ha confirmado que el equipo lo integran el alemán Bastian Dankert (árbitro asistente de vídeo), el colombiano Nicolás Gallo y el qatarí Khamis Al-Marri.

La Federación Qatarí de Fútbol celebró la designación y le deseó suerte.

La FIFA había anunciado ayer viernes el equipo arbitral del esperado partido, que incluye a una pareja de árbitros jordanos.

El equipo arbitral sobre el terreno de juego estará integrado por el esloveno Slavko Vintić (árbitro principal), los eslovenos Tomaž Klancnič y Andraž Kovačič (árbitros asistentes), el jordano Adham Makhadmeh (cuarto árbitro) y su compatriota Mohamed Al-Klaf (asistente suplente).

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