Un informe turco ha destacado el gran impacto que ha generado el traspaso de Mohamed Salah al Trabzonspor, señalando que el fichaje no solo ha atraído las miradas dentro de Turquía, sino que ha vuelto a poner el foco sobre la presencia mediática de la estrella egipcia en las plataformas de redes sociales.

El diario "61 Saat" señaló que Salah ocupa el séptimo puesto en la lista de los futbolistas más seguidos del mundo a través de las distintas plataformas de redes sociales, con un total de 106 millones de seguidores.

La lista está encabezada por la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr saudí, que se sitúa en la cima con una enorme diferencia respecto a su rival más cercano, tras alcanzar un total de 964 millones de seguidores, seguido del argentino Lionel Messi con 633 millones de seguidores.

El brasileño Neymar aparece en el tercer puesto con 398 millones de seguidores, mientras que el francés Kylian Mbappé ocupa el cuarto lugar con 178 millones.

La lista también incluyó al francés Karim Benzema, jugador del Al-Hilal, en el quinto puesto con 139 millones de seguidores, y al noruego Erling Haaland en el sexto con 115 millones, antes de Mohamed Salah, ocupante del séptimo lugar.

El colombiano James Rodríguez se situó en el octavo puesto con 100 millones de seguidores, seguido del francés Paul Pogba con 95 millones, mientras que el brasileño Vinicius Junior completó la lista de los diez primeros con 91 millones de seguidores.

Salah aumenta el valor del Trabzonspor

El diario turco señaló que el traspaso de Salah al Trabzonspor otorga al club un enorme impulso a nivel de proyección global, dada la gran popularidad de la que goza el jugador egipcio, especialmente en la región árabe y en Europa.

El fichaje es visto como uno de los movimientos más destacados que pueden reforzar la presencia global del club turco, ya que el impacto de Salah no se limita al aspecto deportivo dentro del campo, sino que se extiende al valor comercial y de masas del club a través de las plataformas de redes sociales.

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