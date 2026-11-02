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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Tras la manita del Al Shabab, el Al Ahli recibe un duro golpe ante el Al Sadd

Al-Sadd vs Al Ahli
Al-Sadd
Al Ahli
AFC Liga de Campeones
Catar
Arabia Saudí

El Raja en una gran crisis

El Al-Ahli saudí recibió un nuevo golpe durante la presente temporada, después de que una de sus estrellas sufriera una lesión durante el enfrentamiento ante el Al-Sadd catarí, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

El Al-Ahli había encajado una dura derrota hace pocos días ante el Al-Shabab, por 6-1, en el marco de la jornada 12 de la Liga Roshn Saudí de Profesionales.

La primera mitad del partido ante el Al-Sadd estuvo marcada por la lesión del francés Valentin Atangana, quien no pudo completar el encuentro, lo que llevó al director técnico neerlandés Marino Pusic a sustituirlo, dando entrada a su compañero Ziyad Al-Johani en su lugar.

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El Al-Ahli atraviesa en la actualidad una mala situación en cuanto a estabilidad técnica y administrativa, lo que ha derivado en la posibilidad de que Pusic abandone su cargo durante los próximos días.

Cabe recordar que el Al-Ahli es campeón de las dos últimas ediciones de la Élite de Asia y aspira a conseguir el título por tercera vez consecutiva, un logro sin precedentes.

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