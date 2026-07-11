Tras la magia del Mundial, llega una oferta inglesa para fichar a Kenyonis

Varios medios aseguran que Julián Quiñones podría dejar el Al-Qadisiyah saudí este verano.

Aunque se especuló con su fichaje por el Chelsea, el periodista británico Ben Jacobs lo desmintió.

Según el diario saudí Al-Youm, el Al-Qadisiyah ha recibido una oferta del Aston Villa inglés por el goleador mexicano.

Los “Villanos” ofrecieron 25 millones de euros, aunque el club aún no ha respondido.

Otros medios saudíes aseguran que el club no quiere vender al veterano de 29 años, pues aún tiene retos importantes, como la Liga de Campeones de Asia.

Kenyonis brilló en el Mundial con México al anotar cuatro goles y dar una asistencia, pero la selección quedó eliminada en octavos tras perder 2-3 contra Inglaterra.



