El ataque de la selección española sufrió una serie de contratiempos antes de sus dos partidos en la Liga de Naciones de la UEFA, ante la República Checa el próximo jueves y frente a Inglaterra tres días después.

Según el diario "Mundo Deportivo", a la ya conocida ausencia de Ander Barrenetxea, lesionado durante la victoria de la Real Sociedad por 1-0 sobre el Rayo Vallecano el pasado domingo y que fue sustituido en la convocatoria de la selección española por Jorge de Frutos, se han sumado las bajas de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal para el partido de Praga.

Se confirmó la ausencia de Lamine Yamal, estrella del Barcelona, del duelo de la selección española ante la República Checa, previsto para el próximo jueves en Praga, después de que las pruebas médicas revelaran que sufre molestias en la rodilla derecha, tras su participación en la victoria sobre el Atlético de Madrid en LaLiga.

Por este motivo, el seleccionador español Luis de la Fuente convocó a Víctor Muñoz como recambio de urgencia, quien se incorporará esta noche a la concentración de la selección española.

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Con el Liverpool, club al que se incorporó el pasado verano tras abonar el importe de la cláusula de rescisión (40 millones de euros) a Osasuna, Muñoz ha marcado dos goles y dado una asistencia en 12 partidos, 6 de ellos como titular.

La lista de Luis de la Fuente quedó de la siguiente manera:

Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García, Álvaro Valles.

Defensas: Laporte, Cubarsí, Marc Pubill, Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramón, Cucurella, Grimaldo.

Centrocampistas: Fabián, Pedri, Mikel Merino, Zubimendi, Baena, Fermín, Pablo Barrios, Marc Roca.

Delanteros: Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto, Lamine Yamal, Nico Williams, Yéremy Pino, De Frutos y Víctor Muñoz.