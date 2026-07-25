Tras la lesión de ligamento cruzado de Al Ghamdi, las lesiones invaden la concentración del Al Ittihad y golpean a 3 jugadores

Las lesiones siguieron persiguiendo a los jugadores del club Al Ittihad en su concentración en el extranjero, en la ciudad española de Marbella, donde no se limitaron a la grave lesión sufrida por Hamed Al Ghamdi.

El club Al Ittihad anunció este sábado que su centrocampista Hamed Al Ghamdi sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, durante la victoria por 3-2 sobre el Orlando Pirates sudafricano, el pasado martes.

Poco después, el club saudí anunció, a través de su cuenta oficial en la red social "X", que otros tres jugadores sufrieron distintas lesiones, por lo que se perderán el partido amistoso ante el Las Palmas español, este sábado.

La lista de lesionados incluyó al delantero nigeriano George Ilenikhena, quien padece una inflamación aguda de las amígdalas, acompañada de fiebre alta, por lo que se encuentra bajo seguimiento del cuerpo médico, de cara a su regreso a los entrenamientos con el grupo.

Asimismo, el lateral derecho Muhannad Al Shanqiti sufre dolores en la rodilla derecha, que padeció tras la sesión de entrenamiento matinal de este sábado, por lo que también se somete a un programa de tratamiento bajo la supervisión del cuerpo médico.

En cuanto al tercer lesionado, se trata del centrocampista Mohammed Falatah, que sufre dolores en la parte baja del abdomen y continúa realizando su programa de recuperación individual, antes de regresar a los entrenamientos con el grupo durante el próximo periodo.

Cabe recordar que Al Ittihad disputará un último partido amistoso en su concentración en la ciudad española de Marbella, tras el enfrentamiento ante el Las Palmas, y será contra el Real Mallorca, el próximo 30 de julio, antes de regresar a Yeda.

El primer partido oficial del equipo saudí en la nueva temporada será ante el club Al Jazira emiratí, en la repesca clasificatoria para la Liga de Campeones de Asia de la élite, el próximo 11 de agosto.