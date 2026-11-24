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Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, descartó acudir al mercado de invierno para fichar jugadores, pese a las recientes lesiones de dos de los atacantes más destacados del equipo, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, que estarán varios meses de baja por sendas lesiones de rodilla.

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Según informa el diario español Marca, Luis Enrique aseguró que la directiva del París Saint-Germain no tiene intención de moverse en el mercado de invierno. El técnico insistió en que el club no piensa fichar a un jugador solo por seis meses y en que confía en los efectivos de los que dispone la plantilla.

«No estamos obligados a ir al mercado y no vamos a fichar a un jugador por seis meses, ese no es nuestro estilo. Tenemos equipo», declaró el entrenador español en la rueda de prensa previa al duelo ante la Roma en París.

Y añadió: «Es cierto que tenemos que estar más atentos, pero con estos jugadores, el cuerpo técnico y la afición no tenemos miedo a nada. Confiamos en nuestra capacidad para hacer nuestro trabajo y superar las dificultades».

El París Saint-Germain lidera la clasificación de la primera fase de la Liga de Campeones tras sumar cuatro victorias en cuatro partidos, igualado a puntos con el Real Madrid.

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Por su parte, la Roma ocupa el vigésimo puesto de la tabla, cerca de los puestos de eliminación del torneo.

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Elogios a Gasperini

Luis Enrique elogió a su homólogo en la Roma, el veterano técnico Gian Piero Gasperini, de 68 años, y también alabó a los delanteros del conjunto italiano, entre ellos el neerlandés Donyell Malen, que recientemente marcó cuatro goles ante el Parma en la Serie A, en un partido que la Roma ganó por 5-1.

Malen ha elevado su cuenta a 16 goles en todas las competiciones esta temporada.

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«Conocemos a todos los jugadores de la Roma, sobre todo a los delanteros. Malen jugaba antes en banda y, cuando pasó a la posición de delantero centro, demostró su capacidad goleadora. Sus números son impresionantes», afirmó Luis Enrique.

Luis Enrique ya entrenó a la Roma hace 15 años, en una breve etapa que le dejó una gran huella pese a que los resultados no fueron buenos.

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El técnico español recordó su paso por el club italiano: «Fue una experiencia muy especial para mí. Guardo buenos recuerdos del año que pasé en Roma».

Y concluyó: «Es una sensación maravillosa cada vez que tengo la oportunidad de visitar Roma, es increíble. Las cosas pueden ir mejor o peor, pero así es la vida y hay que aceptarlo. Guardo recuerdos muy positivos».