Diversos informes periodísticos revelaron la situación del neerlandés Crysencio Summerville, extremo del Al Hilal, respecto a su participación en el próximo partido ante el Al Taawoun en la Roshn Saudi League, tras la lesión que sufrió en el último encuentro frente al Neom.

El Al Hilal visitará al Al Taawoun el próximo sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

El diario saudí "Al Yaum" señaló que Summerville participará en el partido con normalidad, tras recuperarse de la lesión que sufrió en el encuentro ante el Neom.

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El extremo neerlandés sufrió una distensión en el músculo isquiotibial, que le obligó a retirarse durante la derrota del Al Hilal frente al Neom por dos goles a cero, el pasado lunes, en el estadio Kingdom Arena, en la sexta jornada de la Roshn League.

Summerville es considerado uno de los elementos más destacados del Al Hilal desde su fichaje en el pasado mercado de traspasos de verano, procedente del West Ham United inglés.

Desde entonces, el futbolista de 24 años ha disputado 7 partidos con el Al Hilal en la Roshn League y en la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, en los que ha logrado marcar dos goles y dar otras dos asistencias.