Tras la injusticia con Raphinha: valoración catastrófica del árbitro del duelo entre Barcelona y Valencia

El Barcelona mantuvo el pleno de victorias en LaLiga con su contundente triunfo a domicilio ante el Valencia, por cinco goles a cero, en la cuarta jornada del campeonato.

La goleada del Barça llevó la firma de Lamine Yamal, con "dos goles", además de Fermín López, Raphinha y Pedri.

El portal "Archivo VAR", especializado en las jugadas arbitrales polémicas, otorgó una valoración al desempeño del árbitro Díaz de Mera Escuderos, que dirigió el encuentro, que fue de 4,75 puntos sobre 10.

"Archivo VAR" explicó que el colegiado comenzó bien el partido, pero su nivel fue decayendo progresivamente y se vio obligado de forma constante a lidiar con situaciones que rozaban las infracciones.

Díaz trató de no intervenir en exceso, y el partido se lo permitió, hasta que el Barcelona elevó el ritmo de juego y el árbitro se vio obligado a desplazarse más hacia las áreas, y en ambas se produjeron las dos jugadas más polémicas del encuentro.

La primera jugada se produjo en la primera parte, cuando Rodri perdió el balón en las inmediaciones del área, lo que dejó a Danjuma solo ante el portero Joan García, y el delantero remató el balón con cierta dificultad debido a la presión que Rodri ejercía sobre él por la espalda.

Se trata de una de esas jugadas que quedan al límite, ya que el jugador del Barcelona sujetó ligeramente al delantero por el hombro, sin que hubiera una infracción claramente evidente, y es de esos penaltis que dependen más del criterio del árbitro dentro del campo que de la intervención de la tecnología del vídeo.

La segunda jugada sí fue de las que exigen la intervención de la tecnología del videoarbitraje, cuando Mavo tocó ligeramente el balón y a continuación derribó a Raphinha dentro del área, después de que Raphinha hubiera controlado el balón y hubiera podido seguir jugando de no ser por la caída.

Archivo VAR subrayó: "Es una de esas jugadas que demuestran que tocar el balón no exime a los jugadores de cometer una infracción. Es penalti. Aunque Mavo tocó el balón, su infracción impidió que el jugador brasileño pudiera seguir jugando".

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