Tras la increíble actuación ante Brasil, los medios franceses lamentan la marcha de Bouadi

La prensa francesa lamentó el rendimiento del marroquí Ayoub Bouadi en el 1-1 entre Marruecos y Brasil en el debut del Mundial 2026.

Los diarios coinciden en que Francia “ha perdido un talento excepcional” al elegir el joven, de 18 años, defender a Marruecos pese a su formación en las categorías inferiores galas.

La emisora «RMC» destacó que Bouadi «acaparó el protagonismo de la selección francesa y puede hacer felices a los Leones del Atlas durante años», y destacó que «deslumbró a todos en el MetLife de Nueva Jersey, allanó el camino para un regreso contundente, recuperó el balón en seis ocasiones y aportó una notable serenidad a la construcción de las jugadas ofensivas con un porcentaje de pases completados cercano al 90 %».

Gran pesar

El portal «Foot Mercato» lamentó: «La selección francesa ha perdido a un jugador con todas las cualidades para ser titular con los Bleus», y destacó sus 89 toques de balón, máximos del encuentro.

«L'Équipe» le dio un 8/10 y lo puso entre los mejores, señalando que «Casemiro pareció impotente ante la vitalidad de Bouadi, quien optó por Marruecos tras capitanear a los Bleus».

Los elogios también llegaron desde Inglaterra: «Football London» destacó su madurez y habilidad técnica tras rechazar la convocatoria de Francia para jugar con Marruecos.

El diario español Marca afirmó que es «el jugador que necesita el Real Madrid en el centro del campo», y el analista francés Daniel Riolo destacó que «ya es un líder y tiene todo lo necesario para fichar por un grande este verano».

El portal francés «Ouest-France» recogió las reacciones en redes: «La prensa europea está cautivada por la actuación de Bouadi contra Brasil», mientras Francia lamenta la pérdida de un talento que podría haber reforzado a los Bleus durante años, pero que prefirió vestir los colores del Atlas. Una decisión que perseguirá a la Federación Francesa por mucho tiempo.