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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Christian Guinin
Traducido por

Tras la huida y la suspensión: ¿Cristiano Ronaldo, ante un regreso relámpago a la selección de Portugal?

UEFA Nations League A
C. Ronaldo
J. Jesus
Portugal vs Dinamarca
Portugal

Al parecer, Cristiano Ronaldo podría volver a jugar con la selección portuguesa antes de lo previsto.

Según informó primero el diario O Jogo y confirmó poco después el diario A Bola, es probable que el seleccionador Jorge Jesus convoque al atacante de Al-Nassr, de 41 años, para los próximos partidos de la Nations League.

Según esas informaciones, Jesus ha incluido a Ronaldo en su lista provisional para los encuentros contra Dinamarca (14 de noviembre) y Gales (17 de noviembre). Así, el delantero podría regresar a la selección antes de lo previsto.

Ronaldo fue noticia durante el último parón de selecciones por abandonar la concentración del equipo por decisión propia y sin consultarlo. El motivo fue que Jesus no contó con él en Noruega (2-1) y anunció que también lo dejaría en el banquillo en el siguiente partido contra Dinamarca.

Ronaldo no se limitó a marcharse: también acusó públicamente a Jesus de incumplir su palabra. Al mismo tiempo, reconoció una conducta indebida que no quedaría sin consecuencias y pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados.

FBL-KSA-NASSR-NEOMGetty Images

¿Qué sanción le impuso la federación a Cristiano Ronaldo?

La federación FFP le impuso entonces una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros. La sanción tiene efecto retroactivo desde su suspensión provisional, impuesta el día después de que abandonara la concentración el 30 de septiembre, por lo que concluye antes de que termine octubre.

La sanción se ajusta a lo establecido por la federación para este tipo de infracciones. Ronaldo infringió el artículo 160 del reglamento disciplinario, según informó la FPF. Para ello, el reglamento prevé inicialmente una suspensión de entre uno y seis meses y, en el caso de un jugador profesional, una multa de entre 510 y 1020 euros.

La defensa de Ronaldo pudo alegar circunstancias atenuantes: entre ellas, el reconocimiento de su conducta indebida, además de su importancia y sus méritos con la selección.

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