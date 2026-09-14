Tras dos años de ruptura y enfado, el Real Madrid ha vuelto a colocar el Balón de Oro en el centro de su calendario. En el escenario del London Palladium, y bajo las luces de la celebración del 70º aniversario de la fundación del premio más prestigioso del mundo, el próximo lunes 26 de octubre, el club blanco se prepara para poner en marcha toda su maquinaria mediática con un solo objetivo: coronar a Kylian Mbappé.

La cita ya no es un simple acto pasajero en la agenda del club. Es la fecha marcada en rojo, más importante que cualquier partido o sesión de entrenamiento, especialmente después de la herida que no ha cicatrizado desde 2024, cuando el Real Madrid boicoteó la gala en protesta por lo que su afición calificó como el «escándalo de la no victoria» de Vinícius Júnior en el premio.

Hoy, el panorama da un giro completo, pues el club que impuso el veto y se negó a asistir es el mismo que ha empezado a debatir públicamente la candidatura de su jugador a través de sus canales oficiales, según informó el diario español «Mundo Deportivo».

Mbappé rompe el silencio: «Hice historia»

La primera chispa de la campaña no partió de los despachos, sino del propio protagonista. Y pese a todas las dificultades, Kylian Mbappé eligió un momento calculado para hablar, en la víspera de los primeros partidos de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, para anunciar abiertamente su candidatura.

La estrella francesa afirmó en rueda de prensa: «Yo no voto, pero hice historia en el evento deportivo más importante, la Copa del Mundo, y tengo una buena sensación al respecto».

Es un argumento que no se puede negar desde el punto de vista numérico. Mbappé terminó el Mundial de 2026 como el máximo goleador histórico del torneo con 22 goles en tres participaciones, una cifra récord sin precedentes. Pero detrás del número se esconde una laguna que aprovechan sus rivales.

Una candidatura incompleta: los números de los momentos decisivos

A pesar de haber sido coronado como máximo goleador histórico, Mbappé terminó el torneo en el cuarto puesto con la selección de Francia, y su aportación en el partido más importante, las semifinales ante España, fue muy modesta, ya que solo ofreció un remate flojo a puerta, en un encuentro que los españoles resolvieron y cuyo título conquistaron posteriormente.

El mismo escenario se repitió en la Liga de Campeones. Fue el máximo goleador de la última edición con 16 goles, pero desapareció en los momentos decisivos, y se despidió del torneo tempranamente en cuartos de final a manos del Bayern de Múnich, sin dejar su habitual sello en las grandes rondas eliminatorias.

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Las cuentas del conjunto blanco: el duodécimo de su historia

Pese a esta carencia de grandes títulos colectivos, la maquinaria mediática del Real Madrid ya ha comenzado a funcionar. Ganar el Balón de Oro sería el primero de la carrera de Mbappé y el duodécimo en la historia de un jugador que viste la camiseta del Real Madrid, con lo que el club seguiría reforzando su récord como el club que más ganadores del premio ha aportado.

Pero es una realidad que encierra una paradoja histórica, pues muchos de esos 11 títulos anteriores, como los premios de Luís Figo, Fabio Cannavaro, Ricardo Kaká, Michael Owen y Zinedine Zidane, se lograron gracias a sus logros con otros clubes antes de incorporarse al conjunto blanco, o en temporadas en las que su coronación no estaba directamente ligada a los éxitos del Madrid.

Hoy, el Real Madrid quiere que el duodécimo sea diferente, puro y construido sobre una campaña organizada liderada por el club y el jugador juntos, en un intento de borrar el recuerdo de 2024 y devolver la corona del Balón de Oro a la capital española de la mano de su estrella francesa.